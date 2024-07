Materac rehabilitacyjny musi posiadać specjalny atest, który świadczy o tym, że jest on całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Przy dolegliwościach kręgosłupa najczęściej wybiera się spośród 4 podstawowych rodzajów: kieszonkowych, lateksowych, termoelastycznych i piankowych.

Materace rehabilitacyjne sprzedawane są z obniżoną, 8-procentową, stawką VAT. Za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności można odliczyć zakup od podatku.

Materac ortopedyczny na kręgosłup – czym się charakteryzuje

Materac ortopedyczny (rehabilitacyjny) powinien posiadać pozytywną opinię certyfikowanych ośrodków rehabilitacyjnych. Jeśli tak jest, oznacza to, że jego konstrukcja oraz materiał, z którego jest zrobiony, są bezpieczne dla zdrowia człowieka. Materace ortopedyczne nie są formą leczenia. Mają one zapewnić spokojny i zdrowy sen osobom odczuwającym dolegliwości kręgosłupa oraz jednocześnie nie pogłębiać zwyrodnienia czy bólu. Dobry materac zapewnia takie ułożenie ciała w czasie snu, które pozwala przyjąć naturalną krzywiznę kręgosłupa.

Materac na bolący kręgosłup – sprężynowy, lateksowy, termoelastyczny, piankowy

Materace polecane dla osób cierpiących na problemy z kręgosłupem można podzielić ze względu na materiał, z jakiego są zrobione. Mowa tu tylko o tych z atestem wyrobu medycznego. Materiały, dzięki którym materac zyskuje właściwości ortopedyczne, to: formatka kieszeniowa, pianka lateksowa, pianka termoelastyczna (nazywana też memory, leniwą), pianka HR (inna nazwa to pianka zimna lub wysokoelastyczna).

Materac sprężynowy (kieszonkowy) na kręgosłup

Do wyrobu materaca kieszonkowego używa się sprężyn z nierdzewnego drutu. Każda umieszczona jest w oddzielnej kieszonce. Tego typu materace mają 7 stref twardości, tzw. fizjosystem. Im więcej sprężyn z środku, tym materac dokładniej dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała. Na dolegliwości kręgosłupa najlepiej wybierać sprężyny kieszeniowe:

pocket (272 sprężyny/m2),

multipocket (508 sprężyn/m2),

luxpocket (1000 sprężyn/m2).

Dzięki temu, że każda sprężyna w materacu „pracuje” niezależnie, zapewnia to idealną elastyczność punktową.

Materace termoelastyczne

Pianka termoelastyczna, z której zrobiony jest materac, aktywuje się pod wpływem nacisku. Położenie się na niej daje uczucie lekkiego „zatopienia się”. Delikatność materaca niweluje wszelkie uciski, pozwalając na spokojny i zdrowy sen. Można go stosować przy takich dolegliwościach, jak lordoza i klifoza, gdyż odciąża kręgosłup i rozluźnia mięśnie.

Materace lateksowe

Materac zrobiony z lateksowej pianki jest bardzo elastyczny i sprężysty. W jego środkowej części znajduje się strefa bardziej odporna na nacisk, a dolnej i górnej – bardziej miękka. Niezależnie od pozycji, w której się śpi, materac lateksowy zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa. Tego typu materac polecany jest w szczególności alergikom, ponieważ wkładka z lateksu zapobiega rozwojowi roztoczy. Niektóre modele posiadają dodatkowo wkładkę z maty kokosowej, dzięki czemu są twardsze i bardziej odporne na odgniecenia.

Materac piankowy dla osób z problemami z kręgosłupem

Materace piankowe to chyba najbardziej popularny rodzaj wybierany do spania. Ich zdecydowaną zaletą jest to, że są bardziej przewiewne niż np. sprężynowe, oraz mogą z nich korzystać także alergicy. Wypełnienie materaca pianką poliuretanową pozwala chronić przed odleżynami. Materac piankowy jest odpowiedni dla osób ze:

zwyrodnieniem stawów i kręgosłupa,

urazami czaszki i mózgu,

schorzeniami reumatycznymi,

złamaniami kończyn.