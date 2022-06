Justyna Steczkowska dwukrotnie zaśpiewa na festiwalu w Opolu 2022. Tuż przed wielkim jubileuszem szykowała się do występu z synem, Leonem Myszkowskim. O jej stylizacji będzie głośno

Justyna Steczkowska jest jedną z głównych gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. Gwiazda w sobotę, 18 czerwca, będzie świętować dwa jubileusze jednocześnie - 25. lecie pracy artystycznej oraz 50. urodziny. Zanim to wszystko, artystka pojawi się na scenie z synem, Leonem Myszkowskim i jego przyjacielem, by wykonać klubowy utwór "Now". Zobaczcie, jak Justyna Steczkowska szykowała się na ten występ!

