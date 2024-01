Za nami najgorętsza noc całego roku, podczas której plejada gwiazd rozgrzała miliony Polaków do wspólnej zabawy. Jak za każdym razem, na scenie nie mogło zabraknąć efektów specjalnych czy tancerzy, a całe show urozmaicały często wzorzyste i bogato zdobione stroje artystów. Tego dnia Maryla Rodowicz postawiła na odważną stylizację.

Maryla Rodowicz w lateksie i mini

Oficjalnie pożegnaliśmy rok 2023 i powitaliśmy 2024. Wielkie odliczanie, dla co poniektórych, odbyło się w towarzystwie największych gwiazd, które zgromadziły się na scenie TVP i Polsatu. Na tej pierwszej znów mogliśmy obejrzeć prawdziwe ikony, jak chociażby Edytę Górniak czy Maryle Rodowicz, która co roku, 31 grudnia, udaje się do Zakopanego.

Artystka znów nie zawiodła swoich fanów i na scenę wkroczyła w nie byle jakiej kreacji. 78-latka słynie z tego, że podczas występów często chętnie decyduje się na bardziej ekstrawaganckie, mocno wzorzyste stylizacje i tym razem nie było inaczej.

Maryla Rodowicz AKPA/Piętka Mieszko

Maryla Rodowicz powitała Nowy Rok w ultra mini z gorsetową, zdobioną na złoto górą, odsłaniającą ramiona. Do tego dobrała cekinowe, sięgające za połowę ręki rękawiczki i... lateksowe, czarne kozaki, sięgające za kolano. To jeszcze nie wszystko, bo z tyłu możemy zaobserwować niebotycznie długi tren, wykonany z piór i tiulu, w kolorze czarnym.

W komentarzach na Instagramie odbiorcy prędko zaczęli oceniać sylwestrowy wykon 78-latki. Ta może odetchnąć z ulgą, bo posypały się wyłącznie pozytywne słowa. Nie zabrakło też oczywiście komplementów dotyczących kreacji.

Przepięknie Pani Marylo

Super show królowo

Marylko, strój pierwsza klasa

Marylko, pani była najpiękniejsza i królowała na koncercie. Proszę śpiewać dla nas jak najdłużej, życzę zdrowia

Piękny występ

Maryla Rodowicz AKPA/Podlewski