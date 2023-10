Michał Szpak zrobił show podczas Polsat SuperHit Festiwalu. Zaśpiewał piosenki z repertuaru Manaam i Violetty Villas. Na scenie wystąpił w spektakularnej lateksowej kreacji:

Reklama

Boziu, Michał to jednak potrafi zrobić show. Glos jak dzwon i nie jest nudny w swoich scenicznych poczynaniach - komentują fani.

Zobaczcie zdjęcia ze sceny w Sopocie.

Michał Szpak na Polsat SuperHit Festiwalu 2023

Polsat SuperHit Festiwal to prawdziwa gradka dla fanów muzyki. Przez dwa dni na scenie prezentowały się największe gwiazdy polskiej sceny. Nie zabrakło Agnieszki Chylińskiej, Dody czy Kayah. Na scenie 45-lecie obchodziła Beata Kozidrak i Bajm. 10-lecie swojej kariery świętował także Dawid Kwiatkowski. Nie da się jednak przejść obojętnie obok Michała Szpaka, który jak za każdym razem zaczarował sopocką publiczność.

Michał Szpak pojawił się w Operze Leśnej w lateksowej stylizacji. Swój występ rozpoczął własną interpretacją piosenki Violetty Villas pt. "Mechaniczna lalka". Na scenie zaprezentował się w ogromnej stylizacji, której główną częścią była ogromna lateksowa spódnica.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal: Agnieszka Chylińska zaliczyła wpadkę na scenie: "Przepraszam, ale..."

Druga piosenką, którą wykonał Michał Szpak pochodziła z repertuary Kory i zespołu Maanam pt. "Raz-dwa-raz-dwa". Michał Szpak zmienił nieco stylizacje, ściągając spódnicę, w której fani znaleźli nawiązanie do kreacji Violetty Villas:

Petarda i strojem nawiązującym do kreacji Violetty Villas oddal hołd tej wielkiej Artystce jednocześnie śpiewał jej piosenkę z przekazem

Oto nagranie z występu Michała Szpaka podczas Polsat SuperHit Festiwalu:

Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal: Dawid Kwiatkowski oszołomił fanów: "Współczesny Jerzy Połomski"

Internauci licznie komentują występ Michała Szpaka. W sieci nie brakuje zachwytów, jak i tych mniej przychylnych opinii, na co reagują fani artysty:

- Pięknie Michał. Super występ

- Michał - ogromny talent i niesamowita kreatywność. Z Michałem nie ma nudy!!! Świetne wykonanie piosenek Violety Villas i Kory. Brawo !

Reklama

- Boziu, Michał to jednak potrafi zrobić show. Glos jak dzwon i nie jest nudny w swoich scenicznych poczynaniach. A jak się komuś nie podoba to nie oglądać i tyle w temacie

- Petarda i strojem nawiązującym do kreacji Violetty Villas oddal hołd tej wielkiej Artystce jednocześnie śpiewał jej piosenkę z przekazem

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News