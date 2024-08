Utwór "Nie mów że kochasz" Roksany Węgiel i Smolastego ma już ponad 2 miliony odsłon na You Tubie, a zaszłego wieczoru fani artystów mogli go usłyszeć na żywo podczas koncertu. Młoda wokalistka jak zawsze dała czadu, a jej stylizacja była naprawdę odważna. Sami się przekonajcie!

Reklama

Roxie dała czadu na koncercie ze Smolastym

Roksana Węgiel to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w naszym show-biznesie. Wiele rzeczy dzieje się w życiu zawodowym artystki, ale również i osobistym. Ostatnio Roksana Węgiel zabrała braci i pasierba do Paryża, a obecnie przygotowuje się do swojego ślubu z Kevinem Mglejem, który ma odbyć się pod koniec sierpnia. To jednak nie oznacza, że wokalistka zwalnia tempo jeżeli chodzi o koncerty. W piątkowy wieczór młoda wokalistka zagrała koncert ze Smolastym, na którym zaśpiewali swój wspólny hit "Nie mów że kochasz".

Instagram @roxie_wegiel

Jak zawsze, Roksana Węgiel zachwyciła talentem na scenie, ale również i swoją stylizacją. 19-latka miała na sobie krótki czarny crop top z białymi napisami, który odkrywał jej brzuch. Główną rolę odgrywały jednak lateksowe spodnie w typie dzwonów. Trzeba przyznać, że prezentowała się oszałamiająco!

Instagram @roxie_wegiel

Za kulisami nie mogło zabraknąć jej ukochanego, z którym już niebawem powiedzą sobie sakramentalne "tak". Na koncercie pojawił się również Michał Kassin ze swoim partnerem — oboje chętnie nagrywali relacje z koncertu przyjaciółki. Na koniec obie pary nagrały nawet wspólny filmik.

Reklama

Zobacz także: Michał Kassin zdradził tajemnicę odnośnie ślubu Roksany Węgiel! "Będę na tym weselu, więc..."

Zobacz także

Instagram @roxie_wegiel