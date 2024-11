Środowym wieczorem odbyła się premiera filmu "Gladiator 2", która zgromadziła plejadę gwiazd. Wśród nich pojawiła się również Emilia Dankwa, którą fani doskonale kojarzą z hitowego serialu TVP. Na szklanym ekranie wystąpiła po raz pierwszy jako mała dziewczynka, a dziś jest już kobietą! Swoim strojem od razu zwróciła uwagę wszystkich.

Emilia Dankwa zyskała rozpoznawalność za sprawą roli Zosi, przyjaciółki Kacperka Boskiego, w serialu "Rodzinka.pl". Szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów i wyglądało na to, że szturmem podbije polski show-biznes. Gdy jednak produkcję nagle zdjęto z anteny, zrobiło się o niej cicho, ale do czasu! Obecnie aktorka coraz śmielej wkracza na salony, a grono jej fanów nieprzerwanie rośnie.

Emilia dorastała na oczach wielu Polaków, którzy nie mogą wyjść z podziwu, że ta 16 grudnia skończy 20 lat! 13 listopada pojawiła się na premierze filmu "Gladiator 2", gdzie z miejsca skupiła na sobie wzrok wszystkich. Aktorka postawiła na dość odważną stylizację, składającą się z króciutkiego, lateksowego kombinezonu w kolorze czarnym i kozaków na obcasie. Tym razem Emilia brylowała na premierze wyłącznie w roli gościa, ale czy niebawem sama zagra w nowej produkcji?

Po zakończeniu pracy przy "Rodzince.pl" 19-latka nie była widziana na małym czy dużym ekranie, jednak jak się okazuje, w końcu może się to zmienić. W niedawnej rozmowie z Super Expressem zdradziła, że choć obecnie studiuje, chce rozwijać swoją karierę i nie zamierza przy tym rezygnować z nauki. Ma też już pierwsze plany.