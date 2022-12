Kayah o rezygnacji Mel C z sylwestra w TVP: "Każdy ma swój kręgosłup moralny"

Największą gwiazdą tegorocznego Sylwestra Marzeń z Dwójką, organizowanego przez TVP w Zakopanem, z pewnością będzie amerykański wokalista i producent, Jason Derulo. Artysta ma na swoim koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt, a jego hity trafiały na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie (także w Stanach Zjednoczonych). Wszyscy zastanawiają się więc, ile może kosztować jego występ. Zobaczcie, co udało nam się ustalić! Jason Derulo gwiazdą Sylwestra Marzeń z Dwójką 2021/2022! O występie Jasona Derulo w Polsce na Sylwestrze TVP 2021/2022 mówi się od kilku dni. Jacek Kurski, prezes TVP, jest wniebowzięty i niezwykle podekscytowany tym, że stacji udało się ściągnąć tak wielką gwiazdą. Co więcej, główny program informacyjny Telewizji Publicznej czyli "Wiadomości", w środę 29.12, poświęciły ponad połowę (a dokładnie 18 minut) czasu antenowego, by opowiadać o sylwestrowej imprezie i występie Derulo. Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP - napisał na swoim Twitterze prezes zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Jakie są koszty zaproszenia tak wielkiej gwiazdy? Stawka Jasona Derulo nie należy do najmniejszych.... Ile Jason Derulo zarobi na Sylwestrze TVP 2021/2022? Już kilka lat temu podczas Sylwestra TVP wystąpiła wielka, zagraniczna gwiazda, będąca wówczas na totalnym szczycie - Luis Fonsi, autor hitu "Despacito". Wówczas spekulowano, że artysta za wykonaniu kilku piosenek (ostatecznie "zaśpiewanych" z playbacku ) zarobił ok. 450 tysięcy złotych! Jak będzie w...