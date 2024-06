Małgorzata Tomaszewska niedawno po raz drugi została mamą i teraz zdecydowała się na pierwsze egzotyczne wakacje z rodziną. Wygląda na to, że najlepiej bawi się mała Laura, która relaksuje się w basenie. Takiego zdjęcia dziennikarka jeszcze nie publikowała. Internautki są zachwycone i zwracają uwagę na jeden szczegół. O co chodzi?

Małgorzata Tomaszewska pokazała uroczy kadr z córeczką

Małgorzata Tomaszewska po zwolnieniu z Telewizji Polskiej skupia się na swoim życiu rodzinnym. Dziennikarka została mamą i to opieka nad małą Laurą jest aktualnie dla niej najważniejsza, a na powrót do pracy zawodowej przyjdzie czas, o czym sama pisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych. Była prowadząca "Pytania na śniadanie" co jakiś czas publikuje na Instagramie zdjęcia z córeczką, a tym razem zaskoczyła wakacyjnym kadrem, na którym to właśnie Laura jest główną bohaterką. Dziewczynka pływa sobie w basenie na piankowym materacu i wyraźnie widać, że to zajęcie bardzo jej się podoba:

Księżniczka ma relax napisała wymownie Małgorzata Tomaszewska

Internautki są zachwycone wyjątkowym kadrem, relaksującej się Laury i zwracają uwagę na bujne włosy dziewczynki. Nie zabrakło też pytań o sprzęt do pływania, który zrobił wrażenie na fankach dziennikarki:

Jakie ona ma cudne włoski

Mi też od razu w oczy rzuciły się włoski. Cudnie

Jeju, jaka bujna czuprynka

Dużo zdrówka dla księżniczki

Instagram @malgorzata__tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska błyskawicznie wróciła też do formy po porodzie i nie ukrywa, że codzienna aktywność fizyczna jest dla niej bardzo ważna.