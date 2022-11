Justyna Steczkowska w lateksowych spodniach i przezroczystych botkach pod studiem TVP. Zdjęcia paparazzi

Niezależnie od tego, gdzie pojawi się Justyna Steczkowska, tam zawsze wzbudzi zachwyt. Artystka ma na koncie wiele przebojów, a jej warsztat wokalny, skala głosu, dorobek muzyczny, to doskonały dowód na to, że produkcja podjęła doskonałą decyzję o jej powrocie do „The Voice of Poland”. Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland" Wokalistka oceniała umiejętności uczestników w drugiej, czwartej i piątej edycji programu. I właśnie ta ostatnia edycja była dla gwiazdy najbardziej udana, bo jej podopieczna, Aleksandra Nizio, wygrała program. Kiedy po raz pierwszy zasiadłam na obrotowym fotelu, program był zupełnie czymś nowym w polskiej telewizji, do czego widzowie i utalentowani młodzi wokaliści dopiero się przyzwyczajali. Dziś ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem, ma ogromną rzeszę fanów i cały czas wzbudza emocje. Śmiało można powiedzieć, że to program kultowy - mówiła Justyna Steczkowska. Na ostatniej konferencji poświęconej najnowszej edycji „The Voice of Poland” zrobiła na fotoreporterach ogromne wrażenie. Świeżo upieczona trenerka niedawno skończyła 49 lat, a czas dosłownie zatrzymał się dla niej. Nie tylko wygląda na kilkanaście lat młodszą, ale też figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna kobieta. Przypominamy, że Justyna Steczkowska urodziła trójkę dzieci! Jaki jest sekret młodości Justyny Steczkowskiej? Z pewnością wiele osób zastanawia się, jaki jest sekret nieskazitelnie młodego wyglądu Justyny Steczkowskiej, ale też perfekcyjnej figury. Niezależnie od tego, jaką stylizację wybierze, zawsze wygląda nienagannie. Gwiazda nie ma absolutnie nic do ukrycia i wielokrotnie podkreślała, że ruch w jej przypadku, to podstawa. Ponadto zwraca uwagę na to, co je, ale nie katuje się dietami. Zachęca też do picia wody. Nawet podczas kwarantanny w 2020 roku...