Arogant jest przeświadczony, że wszystko wie najlepiej. Musi też koniecznie poinformować o tym resztę świata. Arogant nie zważa na uczucia innych – chętnie i głośno wypomina im błędy, lekceważy ich opinie, podejmuje za nich decyzje.

Pamiętasz smerfa Ważniaka? To był największy arogant na świecie – wszystko wiedział najlepiej, we wszystkim był najlepszy i nie omieszkał przypominać tego na każdym kroku. Chociaż była to tylko bajka dla dzieci, z pewnością bez problemu znajdziesz takiego aroganckiego Ważniaka w swoim otoczeniu.

Po czym poznasz aroganta

Arogant jest osobą, która jest święcie przekonana, że wszystko wie najlepiej. Towarzyszy temu olbrzymie poczucie wyższości, pycha i narcyzm. Dlatego też tak łatwo przychodzi mu krytykowanie i lekceważenie innych. Najłatwiej go dostrzeżesz w pracy czy na uczelni, ponieważ to tam ma największe pole do popisu – ma wygórowane wymagania odnośnie innych, publicznie krytykuje i odrzuca pomysły kolegów z pracy, poniża współpracowników. Będąc pewny, że ma monopol na rację, podejmuje decyzje za innych bez konsultacji.

Szef-arogant

Badania Stanleya Silvermana pokazują jak bardzo szkodliwe jest obsadzenie aroganta w roli lidera (Więcej). Arogancki szef może stawiać nierealistyczne wymagania swoim podwładnym, publicznie ich poniżać, wręcz upokarzać. Jednocześnie to od niego zależy ewentualny awans pracownika, okresowe oceny, przydział obowiązków, co uniemożliwia przeciwstawienie się grubiańskiemu szefowi. A trzeba przy tym pamiętać, że takie zachowanie w miejscu pracy jest zwykłym mobbingiem.

Jak sobie radzić z arogancką osobą

Zawsze najlepiej powiedzieć wprost, że dane zachowanie nam nie odpowiada. Oczywiście należy to zrobić grzecznie, ale stanowczo. Niestety nie zawsze możemy sobie na to pozwolić – w takiej sytuacji należy zwiększyć dystans wobec aroganckiej osoby i maksymalnie sformalizować kontakt. Gdy to możliwe – najlepiej ten kontakt ograniczyć do minimum lub całkiem zerwać.

W kontaktach z arogantem bardzo ważna jest asertywność i podtrzymywanie poczucia własnej wartości. Jeśli ktoś permanentnie krytykuje i dezawuuje nasze działania, wybory i argumenty, łatwo stracić pewność siebie i zacząć myśleć na swój temat źle. Im gorzej o sobie myślimy, tym bardziej bezbronni stajemy się wobec ataków osoby aroganckiej. W ten sposób kółko się zamyka. Jak temu przeciwdziałać? Gdy arogant jest w trakcie najbardziej zapalczywej przemowy pod hasłem „a nie mówiłem” – przypomnij sobie smerfa Ważniaka. Śmiech (nawet jedynie w duchu) najlepiej neutralizuje lęk przed arogancją.

