Współpracownik Roksany Węgiel został zapytany o to, jak się pracuje z młodą wokalistką. Mężczyzna postanowił szczerze odpowiedzieć i zdradził, jak jest traktowany w domu 19-latki. Ukochana Kevina Mgleja nie wytrzymała i również zabrała głos w tej sprawie.

Kariera Roksany Węgiel rozpędziła się niczym błyskawica. 19-latka jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, która wzbudza niemałą sensację. Młoda piosenkarka nie spoczęła na laurach po wygranej Eurowizji Junior i od tego czasu nagrała wiele hitowych utworów takich jak "Miasto" czy "Łobuz" z Beatą Kozidrak. Nie da się jednak ukryć, że za sukcesem wokalistki stoi również sztab ludzi, który z nią współpracują. Jeden z nich postanowił zdradzić, jaka Roksana Węgiel jest naprawdę.

Fryzjer Roksany Węgiel został zapytany podczas Q&A na Instagramie o to, jak się pracuje z młodą wokalistką. Mężczyzna nie zamierzał ukrywać prawdy i chętnie wypowiedział się na ten temat, nie szczędząc przy tym komplementów wokalistce.

Gdy przychodzisz do czyjegoś domu o 6:00, a on wita Cię kawą i przytulaskiem. Gdy czujesz, że Cię słucha, coś wie o Tobie. Myślę, że udało nam się stworzyć naprawdę fajny zespół ludzi, który czuje się ze sobą dobrze, komfortowo i bezpiecznie. Wiem, że z takiego miksu powstają piękne rzeczy. I jest to moje zdanie na temat całego ''Domu Roxie''. Uwielbiam Was kociaki

— napisał fryzjer wokalistki.