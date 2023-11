Shawn Mendes zignorował swoich fanów, którzy przypadkiem spotkali go w centrum handlowym! Wokalista nawet nie uśmiechnął się do nich, choć wyraźnie osoby na miejscu próbowały się z nim przywitać. Wideo, na którym Shawn jest arogancki dla swoich fanów, trafiło do sieci. Mnóstwo osób jest zażenowanych i zmartwionych zachowaniem 21-latka, który wydawał się być miłym i przyjacielskim chłopakiem! Dlaczego ukochany Camili Cabello zachował się w taki sposób? Czy fani odwrócą się teraz od gwiazdy?

Jaki prywatnie jest Shawn Mendes?

Kilka dni temu Shawn Mendes śpiewał dla swoich fanów w Malezji. Następnego dnia wokalista udał się do jednego z centrum handlowych, gdzie oczywiście został rozpoznany. Piosenkarzowi nie towarzyszył żaden ochroniarz, jednak chyba nie był mu potrzebny, bo gwiazdor zignorował swoich fanów. Jedna z dziewcząt próbowała przywitać się z Shawnem. Kanadyjczyk zachował się tak, jakby w ogóle jej nie widział!

Wideo, które trafiło do sieci, bardzo zdenerwowało fanów. Z kolei inny internauta przypomniał swoją historię. Pewnego razu spotkał wokalistę na ruchomych schodach i próbował zrobić sobie z nim zdjęcie. Fan nie zapytał Shawna o zgodę, więc gwiazdor odsunął się od aparatu i uniemożliwił wykonanie mu fotki.

On jest bardzo arogancki - ocenił Shawna jeden z fanów, który miał przyjemność go spotkać.

Czy Shawn powinien być milszy dla swoich fanów? Naszym zdaniem gwiazdor był pewnie zmęczony, stąd nie przywitał się z dziewczynami. O zgodę na zdjęcie fajnie jest też zapytać. Nikt z nas nie chciałby przecież, aby robiono mu zdjęcia z ukrycia. Prawda? :)

Myślicie, że Shawn Mendes zrobi tak dużą karierę, jak Justin Bieber? Wokalista jest na dobrej drodze i tak jak jego starszy kolega znalazł sobie dziewczynę z branży. Shawn i Camila Cabello są obecnie jedną z popularniejszych par w Hollywood! Czy ich związek przetrwa? Oczywiście bardzo im kibicujemy!

Shawn Mendes bardzo dużo koncertuje, stąd może być zmęczony

Gwiazdor zgadza się na "selfie", ale fajnie jest spytać wcześniej o zgodę

