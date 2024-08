Jerzy Fidler urodził się 14 marca 194 roku w Łodzi. Był kierownikiem produkcji i producent filmowy. W czasach młodości studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Fidler był także prezesem zarządu studia filmowego Fenix Film i członkiem Polskiej Akademii Filmowej. W 1977 roku przyznano mu Grand Prix za "najlepszy film spoza regionu" na Festiwalu Filmowym "Projektor" w Białymstoku za film "Historia o proroku Eliaszu z Wierszalina".

Nie żyje Jerzy Fidler

O śmierci Jerzego Fidlera poinformowało "Stowarzyszenie Filmowców Polskich". Mężczyzna miał 82 lata.

Jerzy Fidler, kierownik produkcji i producent filmowy, wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zmarł 27 sierpnia 2024 roku w Warszawie. Miał 82 lata - napisano na stronie SFP.

Fidler znany był przede wszystkim z takich produkcji jak "Komedia małżeńska", podczas której realizacji był kierownikiem produkcji oraz producentem. Był również szefem produkcji filmu "Kariera Nikosia Dyzmy". Jerzy Fidler przez lata był członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Po obserwacji mediów społecznościowych Jerzego Fidlera można wywnioskować, że kochał on podróże. Jeszcze w 2021 roku wraz z żoną wybrali się do Dubaju. Na jego facebookowym profilu nie zabrakło również starych rodzinnych fotografii, czy zdjęć z planów filmowych. Nie zabrakło także wielu innych dzieł, które można dopisać do filmografii Jerzego Fidlera. Był on szefem produkcji m.in. w takich produkcjach jak:

"20 lat później",

"Tu stoję",

"Syzyfowe prace"

"Kariera Nikosia Dyzmy".