Georgina Rodriguez kłamie o tym, jak poznała Ronaldo? Jej kolega wyznaje: "Zawsze była arogancka"

Media na całym świecie obiegła smutna wiadomość, którą przekazał sam Cristiano Ronaldo. Uważany za najlepszego piłkarza na świecie zawodnik oświadczył, że zmarło jego dziecko. To bardzo trudny moment dla Portugalczyka, ale z pewnością siły doda mu rodzina. Najbliższy czas zawodnik Manchesteru United spędzi z najbliższymi, przede wszystkim z ukochaną, Georginą Rodriguez. Para może na siebie liczyć od dnia, w którym się poznała. Rok 2016 na zawsze odmienił ich życia i dał początek pięknej historii miłosnej. Cristiano Ronaldo znalazł miłość, kupując płaszcze Związek Cristiano Ronaldo budzi ogromne zainteresowanie. Jego partnerka, Georgina Rodriguez doczekała się nawet show na swój temat, "Jestem Georgina". Seria, która znalazła się na Netfliksie rozpaliła ciekawość fanów. Przy okazji mogliśmy poznać bajkową historię miłości pary, którą łącznie na Instagramie obserwuje ponad 465 milionów użytkowników! Co ciekawe, ich relacja nie zaczyna się od wytwornego bankietu czy pokazu mody. Do spotkania Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez doszło przypadkowo, podczas zakupów w luksusowym butiku w Madrycie. Zobacz także: Tak Wojciech Szczęsny świętował urodziny! Marina pokazała zdjęcia, uwagę skradł Liam -Poznałam Cristiano latem, w czwartek. (...) Pracowałam w sklepie Gucci. Skończyłam o 17:00, ale zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, że jest na urlopie, ale ma klienta, który chce kupić płaszcze. Zapytała, czy pomogę mu je dobrać. Gdy wychodziłam ze sklepu, zobaczyłam przystojnego mężczyznę. Miał prawie dwa metry wzrostu. Stał tam z chłopcem i kumplami. Stanęłam jak zamurowana. Ten chłopiec podszedł do mnie i się przywitał. Był bardzo grzeczny. Rozbawiło mnie to. Jakiś dzieciak podszedł przywitać się z młodą, ładną dziewczyną. Nie...