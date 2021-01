Małgorzata Kożuchowska pokazała tatę. Leszek Kożuchowski to wieloletni współpracownik o. Rydzyka

Małgorzata Kożuchowska z okazji niedawnego Dnia Dziadka pokazała zdjęcie swojego taty. Aktorka chętnie powtarza, że łączą ją z tatą szczególne relacje. Leszek Kożuchowski jest doktorem nauk pedagogicznych i ekologiem. Przez lata był związany z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu założoną przez Tadeusza Rydzyka. Na uczelni wykładał przedmioty związane z ekologią i pedagogiką. Cieszył się chyba dużym zaufaniem ojca redaktora, ponieważ zasiadał w radzie uczelni. Jeszcze kilka lat temu w każdy piątek mogliśmy posłuchać jego audycji w Radiu Maryja.

Czym zajmował się Leszek Kożuchowski u ojca Rydzyka?

Małgorzata Kożuchowska wychowywała się w Toruniu. Z tym właśnie miastem zawodowo przez lata byli związani jej rodzice. Leszek Kożuchowski jest cenionym w środowisku naukowym pedagogiem i ekologiem. Na uczelni Tadeusza Rydzyka prowadził zajęcia z pedagogiki i ekologii. Tej ostatniej dziedzinie nauki poświęcał również copiątkową audycję w Radiu Maryja - "Porady ekologa". Małgorzata Kożuchowska nigdy nie ukrywała, że jest bardzo dumna ze swojego taty.

Leszek Kożuchowski zrezygnował ze współpracy z uczelnią i radiem Rydzyka w 2018. Wtedy postanowił przenieść się do Warszawy, gdzie wcześniej przeprowadziła się już jego żona Jadwiga, by przejść na zasłużoną emeryturę i być jak najbliżej ukochanego wnuka, Jana Franciszka.

Oboje są przeszczęśliwi, że mogą codziennie widzieć wnuka. Dziadek uczy go nazw kwiatów, ptaków i drzew, czyta mu książeczki. A w wolnych chwilach zajmuje się ogródkiem przy domu Małgosi. Ale najważniejszy jest Jasiek - mówiła wówczas magazynowi ''Świat i Ludzie'' znajoma aktorki.

W czasie, gdy Kożuchowski trudnił się pracą w instytucjach ojca Rydzyka, Małgorzata Kożuchowska spotykała się ponoć z nieprzyjemnymi komentarzami ze środowiska artystycznego. Doszło nawet do nieprzyjemnej sytuacji, gdy ktoś podszywał się pod aktorkę i napisał: ''Całym sercem i swym talentem aktorskim wspieram o. Tadeusza Rydzyka. Bo Europa bez Boga to jak studnia na pustyni bez wody''. Aktorka szybko jednak wyjaśniła, że nie są to jej słowa. Kożuchowska zawsze wspierała swojego tatę i nie przejmowała się komentarzami z zewnątrz.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska dopiero teraz opowiedziała o swojej dramatycznej walce o ciążę! Miała tylko 2 procent szans na dziecko

Małgorzata Kożuchowska umieściła zdjęcie z tatą z okazji Dnia Dziadka.

Małgorzata Kożuchowska często pokazuje urocze zdjęcia z synem. Dziadkowie Jana Franciszka specjalnie przeprowadzili się do Warszawy, by być blisko wnuka.