„Autobiografia” zespołu Perfect to jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka, który do dziś wzbudza emocje. Piosenka, choć inspirowana życiem Zbigniewa Hołdysa, w rzeczywistości stała się opowieścią o doświadczeniach całego pokolenia dorastającego w czasach PRL. Pomysł na utwór narodził się w rozmowie Hołdysa z Bogdanem Olewiczem – autorem tekstów, który napisał słowa do wielu hitów Perfectu.

Jak narodziła się „Autobiografia” Perfectu?

Bogdan Olewicz, odpowiadający za tekst "Autobiografii", stworzył utwór, który do dziś wzrusza i skłania do refleksji. W piosence pojawiają się odniesienia do młodości, buntu i marzeń o wielkiej karierze, które brutalnie zderzają się z rzeczywistością. Jednym z kluczowych wersów utworu jest "Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o nim świat" – to nawiązanie do Presleya, który stał się symbolem muzycznych marzeń młodych ludzi w PRL. W tekście można również odnaleźć aluzje do realiów tamtych czasów, takie jak trudności z graniem koncertów czy brak akceptacji dla rocka ze strony władz.

Za warstwę muzyczną utworu odpowiadał Zbigniew Hołdys. Melancholijne, a jednocześnie rockowe brzmienie doskonale oddaje klimat piosenki. Charakterystyczna linia melodyczna i emocjonalny wokal Grzegorza Markowskiego sprawiły, że "Autobiografia" zyskała status hymnu pokolenia.

Początkowo utwór nie został przyjęty z entuzjazmem przez decydentów w Polskich Nagraniach. Mówiono, że jest "za smutny" i nie nadaje się na hit. Dopiero po emisji w radiowej Trójce zdobył gigantyczną popularność.

Od odrzucenia do hymnu pokolenia – droga „Autobiografii”

Jak wiele utworów tamtej epoki, "Autobiografia" musiała przejść przez sito cenzury. Chociaż tekst nie zawierał otwartej krytyki systemu, jego przesłanie o niespełnionych marzeniach i ograniczeniach młodego pokolenia było jasne dla słuchaczy.

Mimo początkowego odrzucenia przez Polskie Nagrania, piosenka trafiła do radiowej Trójki, gdzie szybko zdobyła uznanie słuchaczy. Słowa o młodości, buncie i marzeniach poruszyły serca Polaków, a „Autobiografia” zaczęła być grana na koncertach Perfectu. Utwór stał się symbolem pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. Był śpiewany przez tysiące fanów na koncertach, a jego przesłanie pozostaje aktualne do dziś.

Co sprawia, że „Autobiografia” wciąż porusza ludzi?

Popularność "Autobiografii" nie słabnie nawet po latach. W plebiscycie Polskiego Radia – "Polski Top Wszech Czasów" – utwór od lat zajmuje czołowe miejsca. W jednym z ostatnich rankingów zdobył tytuł drugiego najlepszego polskiego przeboju wszech czasów. Tekst piosenki pozostaje uniwersalny – każdy może odnaleźć w nim cząstkę własnej historii. Melancholia, nadzieja i rozczarowanie to emocje, które nie tracą na aktualności.

Dzięki autentyczności i szczerości przekazu piosenka Perfectu przetrwała próbę czasu i wciąż budzi silne emocje. Nie bez powodu nazywana jest „hymnem pokolenia” – jej słowa do dziś rozbrzmiewają na koncertach, przypominając o marzeniach, które każdy z nas kiedyś miał.

Historia zespołu Perfect

​Zespół Perfect to jedna z najważniejszych formacji w historii polskiego rocka. Powstał w 1977 roku z inicjatywy perkusisty Wojciecha Morawskiego, basisty Zdzisława Zawadzkiego oraz gitarzysty i wokalisty Zbigniewa Hołdysa. Początkowo grupa działała pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band, wykonując muzykę pop i towarzysząc takim artystom jak Anna Jantar czy Halina Frąckowiak.

W 1980 roku zespół przeszedł znaczącą transformację, zmieniając nazwę na Perfect i kierując się w stronę rocka. Do składu dołączyli wokalista Grzegorz Markowski, gitarzysta Ryszard Sygitowicz oraz perkusista Piotr Szkudelski. W tym okresie powstały takie przeboje jak "Nie płacz Ewka" i "Chcemy być sobą", które znalazły się na debiutanckim albumie "Perfect" z 1981 roku, sprzedanym w niemal milionie egzemplarzy w Polsce.

W 1982 roku zespół wydał drugi album "UNU", który zawierał m.in. utwór "Autobiografia", szybko stając się hymnem pokolenia dorastającego w czasach PRL-u. Mimo sukcesów, w 1983 roku Perfect ogłosił rozwiązanie, jednak członkowie zespołu okazjonalnie występowali razem, m.in. w 1987 roku. W 1994 roku zespół reaktywował się bez Zbigniewa Hołdysa i nagrał album "Jestem". W 2020 roku zespół ogłosił pożegnalną trasę koncertową, promowaną singlem "Głos". Jednak ze względu na pandemię COVID-19 oraz pogarszający się stan zdrowia Grzegorza Markowskiego, trasa została przerwana, a zespół oficjalnie zakończył działalność w 2021 roku.

