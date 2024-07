Stroik świąteczny na cmentarz nie zajmuje wiele pracy i czasu. Wystarczy skompletować gąbkę, doniczkę czy ozdoby i można go przygotować w niecały kwadrans.

Reklama

Aby przygotować stroik świąteczny na cmentarz, wystarczy posiadać:

gąbkę florystyczną (dostępna w centrum ogrodniczym),

ozdoby choinkowe (bombki, łańcuchy, włosy anielskie),

kilka gałązek z drzewa iglastego (najlepiej świerk),

donicę,

małe kamyki.

Wykorzystaj dostępne w Bonito kody rabatowe i zamów książkę, dzięki której samodzielnie przygotujesz piękne stroiki świąteczne!

Jak wykonać stroik świąteczny na cmentarz

Wrzuć do donicy na dno kilka kamyków – pozwoli jej to stabilnie stać na nagrobku, a następnie wytnij gąbkę florystyczną na kształt koła. Powinna zostać włożona do donicy w dość ciasny sposób, aby z niej swobodnie nie wypadała.

Zobacz także

Oskub trzonki gałęzi z drzewa iglastego i wbijaj w gąbkę pod kątem 45 stopni.

Gdy stroik będzie przypominał małą choinkę, możesz zacząć zawieszać na nim ozdoby choinkowe – aby zabezpieczyć je przed wiatrem i porywistymi śnieżycami przyczep je dyskretnie za pomocą spinek do włosów (żabek) lub wsuwek.

Na koniec możesz całość spryskać lakierem do włosów – sprawi to, że stroik będzie ładnie błyszczał, ale również sklei jego poszczególne elementy.

Stroik świąteczny na cmentarz nie wymaga dużych nakładów pieniężnych, w centrum ogrodniczym powinno się bez problemu kupić gąbkę i donicę. Ozdoby świąteczne można wziąć z elementów dekoracji choinkowych, a gałązki z pozostałości po dopasowywaniu domowej choinki.

Stroik na cmentarzu jest wyrazem szacunku i pamięci dla zmarłych, dlatego warto o nim pamiętać. Jego wykonanie zajmuje dosłownie kilka minut, a efekt może być bardzo zadowalający.