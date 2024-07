Jak zrobić makaron ryżowy? Wystarczy woda, olej, mąka ryżowa i trochę wolnego czasu. Makaron ryżowy wykonany samodzielnie jest dużo smaczniejszy od tego, który możemy dostać w sklepach.

Możemy modyfikować smak domowego makaronu ryżowego, dodając aromatyczne zioła lub oliwę. Do przygotowania makaronu ryżowego w domu najlepsza jest specjalna maszynka oraz naczynie do gotowania na parze. Jeżeli nie posiadasz takiego sprzętu – nic straconego – możesz wykonać nożem wstążki lub łazanki i ugotować je we wrzątku.

Przepis na makaron z mąki ryżowej

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: 60 minut

Składniki:

2 szklanki wody,

2 szklanki mąki ryżowej,

łyżeczka oleju np. kokosowego lub sezamowego,szczypta soli do smaku.

Wskazówka: Jeżeli dodasz np. słodką paprykę makaron zyska piękny pomarańczowy kolor.

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej suchą patelnię i podpraż na niej mąkę przez około 3 minuty, cały czas mieszając, uważaj żeby się nie przypaliła. Po ostudzeniu wsyp ją do dużej miski.

2. W rondelku zagotuj wodę z solą i oliwą.

3. Wrzątek zacznij powoli wlewać do mąki mieszając drewnianą łyżką.

4. Mieszaj łyżką do czasu, aż zacznie się formować elastyczne ciasto. Jak woda już lekko przestygnie możesz wyrabiać ciasto ręką.

5. Ciasto powinno być lekko lepkie.

6. Podziel ciasto na 3 części. 2 przykryj ściereczką żeby nie wyschły.

7. Maszynkę do makaronu posyp mąką. Zrób makaron ze wszystkich porcji. Jeżeli nie masz maszynki rozwałkuj każdy placek (pamiętaj o obsypaniu każdego mąką aby nie przyklejał się do wałka) na wybraną grubość i pokrój go bardzo ostrym nożem na dowolnej grubości wstążki.

8. Przygotuj naczynie do gotowania na parze. Gotuj makaron partiami. Około 10-15 minut każda. Jeżeli nie masz naczynia do parowania, zagotuj w garnku wodę i ugotuj w ten sam sposób co zwykły makaron – w wodzie z dodatkiem oleju przez 10 minut.

9. Zahartuj makaron ryżowy polewając go lodowatą wodą. Dzięki temu będzie sprężysty i elastyczny.

Gdy już wiesz, jak zrobić makaron ryżowy, przyrządzanie dania z nim w roli głównej jest bardzo proste. Dzięki temu, że ma bardzo neutralny smak pasuje do wszystkiego. Najlepiej sprawdza się z pieczonymi warzywami i smażonymi w głębokim tłuszczu sajgonkami. Możesz go również użyć jako makaronu do zupy lub sosu.

Smacznego!