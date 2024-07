Makaron ryżowy jest bezglutenowy, praktyczne beztłuszczowy i może stanowić podstawę diety lekkostrawnej. Jest bogaty w witaminy B, białka, sole mineralne, magnez, selen, mangan. Przez Chińczyków nazywany jest "makaronem długiego życia", symbolizuje szczęście i zdrowie, najlepiej więc zjadać długie nitki w całości. Zalewa się je wrzątkiem i stawia pod przykryciem na kilka minut w zależności od rodzaju makaronu ryżowego.

Właściwości makaronu ryżowego

100 gramów ugotowanego makaronu ryżowego ma 109 kalorii. Otrzymuje się go z mąki ryżowej i wody, z dodatkiem tapioki lub mąki kukurydzianej, jest bezglutenowy i prawie beztłuszczowy (jedynie 2% tłuszczu), a przy tym lekkostrawny. Węglowodany złożone, z których się składa, organizm trawi wolniej, co czyni go idealnym pożywieniem dla sportowców i osób aktywnych fizycznie.

Makaron ryżowy występuje w postaci wstążek – szerokich (do potraw smażonych) i wąskich (do zup) oraz nitek (podczas smażenia jego ilość rośnie; składnik chińskiej sałatki z kurczaka). Robi się go nie tylko z białego ryżu, ale także z brązowego (do zup i potraw mięsnych). Nie zawiera konserwantów, barwników, dodatków chemicznych, cholesterolu. Jest bogaty w witaminy B, białka, sole mineralne, magnez, selen, mangan.

Jak gotować makaron ryżowy

Według tradycji Dalekiego Wschodu, symbolizujący pomyślność i długowieczność "makaron długiego życia" nie powinien być dzielony na mniejsze części, bo tylko zjadanie wstążek lub nawet metrowych nitek w całości gwarantuje szczęście i zdrowie. Siorbanie i mlaskanie przy jedzeniu tej długości klusek w zupie jest już tradycją w najelegantszych azjatyckich restauracjach. Makaron ryżowy jest bardzo łatwy w przygotowaniu: nie trzeba go gotować i nie wykipi, brudząc kuchenkę. Zalewa się go wrzącą wodą i zostawia na maksymalnie 5 minut pod przykryciem. Smażony na gorącym oleju zyskuje kruchość i zwiększa swą objętość.

Makaron ryżowy dodajemy do

zup (nie gotujemy go wcześniej, tylko wrzucamy do garnka przed końcem przyrządzania potrawy),

potraw jednogarnkowych,

sałatek na zimno i ciepło,

dusimy go z warzywami czy mięsem z dużą ilością ziół.

Makaron ryżowy bardzo wchłania sosy, jeżeli więc tuż przed podaniem wcześniej przygotowanej potrawy wyda się nam ona za sucha, należy dodać kolejną porcję sosu.