Gruszki w syropie są obrane, pokrojone i wcześniej podgotowane, po wyjęciu ze słoika nie wymagają już praktycznie żadnej obróbki. Słodkawy syrop cukrowy konserwuje je i sprawia, że pasują zarówno do deserów, lodów, jogurtów czy muesli, jak i jako przystawka do desek zimnych mięs.

Do przetworów owocowych i warzywnych warto wybierać lekko twardawe, lecz dojrzałe owoce i warzywa, bez ciemnych kropek, plam czy skaz na skórce. Podwyższa to trwałość domowych soków, dżemów czy syropów.

Gruszki w syropie: do czego pasują

Gruszki w lekko słodkim syropie są świetną bazą deserów, zwłaszcza ciast i innych wypieków. Można podawać je również na ciepło z dwiema gałkami lodów waniliowych, posypane rodzynkami i cynamonem, skropione odrobiną rumu. Dobrze nadają się na śniadanie lub kolację do sałatek owocowych, płatków śniadaniowych bądź muesli, jogurtu naturalnego, maślanki. Pasują także do zimnych mięs, potraw lekko kwaśnych czy o bardziej pikantnym, wyrazistym smaku.

Przepis na gruszki w słodkim syropie

Rada: warto pasteryzować domowe przetwory w słoikach i butelkach. Zajmie to jedynie 15-20 minut, a przedłuży to ich przydatność nawet do prawie roku i zagwarantuje ich świeżość do kolejnego sezonu.

Składniki (na 3 litrowe słoiki):

półtora kilograma średnich gruszek, niezbyt twardych, ale nie za dojrzałych,

pół kilograma cukru,

4 łyżki soku z cytryny,

5 goździków,

1 łyżeczka ziaren kolendry ,

, półtora litra zimnej wody do syropu,

zimna woda do namoczenia gruszek w misce.

Czas wykonania: 35 minut (bez pasteryzacji)

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

W dużej misce połącz wodę i 2 łyżki soku z cytryny.

Z umytych i obranych gruszek usuń gniazda nasienne i pokrój je wzdłuż na ćwiartki, po czym od razu włóż do cytrynowego roztworu..

W dużym rondlu zagotuj półtora litra wody z cukrem, dorzuć goździki, kolendrę oraz 2 łyżki soku z cytryny.

Po około 5 minutach od zagotowania syropu gotuj w garnku partiami ćwiartki gruszek po 10 minut, aż staną się szkliste.

Wyławiaj je i układaj (nie dociskaj) w wyparzonych wrzątkiem i osuszonych słoikach.

Ponownie zagotuj sam syrop i zalej nim gruszki w słoikach tak, żeby je przykrył.

Mocno zakręć słoiki i ustaw je do góry dnem do wystygnięcia.

Jeśli pasteryzujesz słoiki z gruszkami w syropie na zimę, pomiń powyższy krok i wyłóż dno dużego garnka ściereczką.

Ustaw słoiki i rozdziel je ściereczkami, aby się nie dotykały.

Zalej je wodą do wysokości 3/4 słoików i zagotuj wodę.

Pozostaw je w garnku z wrzątkiem przez 20 minut.

Ostrożnie wyjmij je z rondla, ustaw do góry dnem i wystudź.

Nieotwarte słoiki możesz przechowywać nawet do 10 miesięcy, a gruszki będą najsmaczniejsze już po miesiącu od przygotowania.

Smacznego!