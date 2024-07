Przepisy na dżemy z gruszek – klasyczny oraz z imbirem i cytrusami

Dżem z gruszek nie jest popularny w kuchni, tak jak same owoce. A szkoda, ponieważ gruszki idealnie nadają się do tego rodzaju przetworów. W towarzystwie wanilii, cynamonu lub pomarańczy wypadają znakomicie, tworząc pełną aromatów i słodkiego miodowego zapachu kompozycję. Dżem z gruszek można wykorzystać tradycyjnie – jako smarowidło do chleba lub nieco oryginalnie – do pieczenia warzyw i jako dodatek do różnego rodzaju serów.