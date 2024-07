Odświeżaczem powietrza może być cytrusowa zawieszka na kaloryfer, lawendowy woreczek do szafy lub dyfuzor zapachowy. Przyjemny zapach w domu można uzyskać samodzielnie, poświęcając kilka chwil i oszczędzając pieniądze.

Gdy robisz odświeżacz samodzielnie masz pewność, co do jego składu. Odświeżacze dostępne w sklepach są naszpikowane sztucznymi barwnikami, zapachami oraz substancjami konserwującymi, które mogą powodować alergie i inne przykre konsekwencje zdrowotne.

1. Dyfuzor zapachowy czyli odświeżacz z patyczkami

Dyfuzor to sposób na domowy odświeżacz, który jednocześnie może być ciekawą dekoracją.

Będą ci potrzebne: flakon po zużytych perfumach lub mały, szklany słoiczek, np. po koncentracie pomidorowym, 3 patyczki do szaszłyków lub patyczki po lodach, ulubiony olejek zapachowy, np. opium, mandarynka, cedr, sosna.

flakon po zużytych perfumach lub mały, szklany słoiczek, np. po koncentracie pomidorowym, 3 patyczki do szaszłyków lub patyczki po lodach, ulubiony olejek zapachowy, np. opium, mandarynka, cedr, sosna. Sposób wykonania: patyczki przetnij na pół, jeżeli za mocno wystają ze słoiczka. Słoiczek napełnij przegotowaną, ostudzoną wodą (do 2/3 objętości) i wlej kilka kropel olejku. Ustaw odświeżacz w dowolnym miejscu w domu, np. na półce z książkami lub w toalecie.

Do nasączenia olejkiem eterycznym (lub perfumami) nadają się płatki kosmetyczne, które przez długi czas będą rozprzestrzeniały przyjemny zapach. Z perfumeryjnych akcesoriów doskonałe są też nasączone różnymi zapachami papierowe paseczki, które służyły ci do znalezienia ulubionych perfum lub flakon po perfumach. Teraz świetnie sprawdzą się włożone do szafki z bielizną, pościelą a nawet do torebki. W ten sam sposób możesz również wykorzystać opakowania po mydłach w kostce. Olejków lub perfum użyj też do odkurzacza. Wystarczy kilkoma kroplami nasączyć filtr.

2. Domowe pochłaniacze zapachów do lodówki i butów

Pochłanianie przykrych zapachów to jedna z funkcji odświeżaczy szczególnie w takich miejscach, jak szafka na buty czy lodówka. W tej roli doskonale sprawdzają się: mielona kawa, proszek do pieczenia, soda oczyszczona i czarna herbata. Wystarczy, że do lodówki włożysz małą miseczkę lub słoiczek z łyżką sody, proszku lub kawy a wszystkie niepożądane aromaty zostaną przez nie wchłonięte. Pamiętaj, by co 2-3 tygodnie wymieniać zawartość. W szafce na buty oraz w butach tę rolę spełni saszetka zaparzonej i wysuszonej czarnej herbaty. Możesz ją dodatkowo nasączyć ulubionym olejkiem eterycznym.

3. Saszetki zapachowe z lawendą lub szałwią

Saszetki zapachowe doskonale sprawdzają się jako odświeżacz do szafy lub samochodu. Możesz je uszyć samodzielnie. Najlepiej użyj w tym celu przepuszczającego powietrze, naturalnego materiału, takiego jak gaza, len lub bawełna. Uszyj małe (15x15 cm) woreczki, wypełnij suszoną lawendą, szałwią (dostępne we wszystkich sklepach zielarskich za około 6-9 zł) i zawiąż sznureczkiem – świetne są do tego tasiemki - służące do zamocowania ubrań na wieszaku a często odcinane. Możesz dosypać do woreczków cynamonu, dorzucić goździków oraz wlać kilka kropel olejku. Na takiej samej zasadzie działają dostępne w sklepach potpourri.

Oprócz wyposażenia domu w różnego typu odświeżacze powietrza i aromatyczne dodatki, nie zapominaj o częstym wietrzeniu pomieszczeń oraz regularnych porządkach.