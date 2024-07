Jeśli w lodówce pojawi się przykry zapach, można pozbyć się go, myjąc urządzenie wodą z octem. Pomocne są też: soda oczyszczona, cytryna, jabłko, mielona kawa czy żwirek dla kota.

Właściwe przechowywanie żywności zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu w lodówce. Niestety, nie zawsze się to udaje. Są też potrawy o bardzo intensywnym zapachu (np. niektóre sery), które mimo przechowywania w zamkniętym pojemniku uwalniają swoją woń na zewnątrz. Podpowiadamy jak usunąć zapachy i ograniczyć ich rozprzestrzenianie.

Przyczyny przykrego zapachu w lodówce

Nieprzyjemny zapach w lodówce pojawia się wówczas, gdy żywność jest niewłaściwie w niej przechowywana. Foliowe opakowania powinny zostać zastąpione papierowymi, można używać też zamykanych plastikowych lub szklanych pojemników do żywności. Dzięki temu sery i wędliny, przekrojone warzywa (np. cebula) nie będą obsychały ani pleśniały, a zapachy zostaną zamknięte w pojemniku i nie będą przenikały na pozostałe .

Bardzo ważne jest regularne wyrzucanie z lodówki przeterminowanych produktów. Powinno się w ten sposób oczyszczać lodówkę minimum raz w miesiącu. Dla zachowania świeżości produktów istotne znaczenie ma odpowiednia cyrkulacja powietrza wewnątrz lodówki – dlatego nie wolno dosuwać przechowywanej żywności do tylnej ścianki urządzenia.

Smród w lodówce może pojawić się też wtedy, gdy warzywa są stłoczone lub nakryte folią, ponieważ w ten sposób o wiele szybciej gniją.

Mycie lodówki. Mikstury usuwające przykry zapach w lodówce

Pierwszym korkiem przy usuwaniu nieprzyjemnego zapachu z lodówki jest rozmrażanie jej. Aby zlikwidować nieprzyjemny zapach, lodówkę ją opróżnić i dokładnie umyć wodą z octem, sodą, sokiem z cytryny lub płynem do naczyń. Woda z octem do mycia lodówki powinna być wymieszana w proporcjach 1:3 a nawet 1:2, natomiast gdy używa się wody z dodatkiem sody oczyszczonej, płynu do naczyń bądź soku z cytryny, proporcje należy zmniejszyć, tak by lodówkę można było łatwo umyć, a później wytrzeć.

Usuwanie i neutralizowanie zapachów z lodówki. Domowe odświeżacze powietrza

Jak usunąć nieprzyjemny zapach z lodówki domowymi sposobami bezpiecznymi dla przechowywanej żywności? Wystarczy umieścić w urządzeniu pojemnik z sodą oczyszczoną lub przekrojonym jabłkiem, a zneutralizują nieprzyjemne zapachy z lodówki – to naturalne pochłaniacze zapachów. Również kawa zaabsorbuje niepożądane aromaty, a przy tym uwolni własny. Zapach w lodówce zmieni się po umieszczeniu w niej wacika nasączonego płynnym aromatem do ciasta. Przykry zapach z lodówki można usunąć też dzięki umieszczeniu na jednej z półek połówki cytryny (opcjonalnie z powtykanymi w nią goździkami).

Pochłaniacze nieprzyjemnego zapachu z lodówki – koci żwirek, węgiel aktywny

Usuwanie zapachów z lodówki jest możliwe przy użyciu kociego żwirku. Jest on nie tylko neutralizatorem zapachów, ale też pochłania nadmiar wilgoci z lodówki. Warto wybrać bezzapachowy, w przeciwnym razie gdy zaabsorbuje zbyt dużo wilgoci, uaktywnią się substancje aromatyczne. Węgiel aktywny jest bardzo skutecznym pochłaniaczem zapachów. Wystarczy wstawić około 10 łyżek aktywnego węgla do perforowanego, otwartego pojemnika, lub zawiesić gotowy koszyczek z wkładem węglowym by pochłonął wszystkie zapachy. Porowata struktura węgla pozwala na przepływanie powietrza i wnikanie aromatów w głąb filtra węglowego.