Zerowy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony" robi wśród widzów furorę, a podczas wizytówek to pierwszy kandydat na uczestnika zrobił ogromne wrażenie na widzach. Rafał z "Rolnik szuka żony" ma 32 lat i nie ukrywa, że jeśli o rzeczy materialne, to udało mu się osiągnąć to, co zaplanował, ale brakuje mu jeszcze drugiej połówki.

Lubię swoje życie, ale czegoś w nim brakuje. Tej drugiej osoby. Jeśli chodzi o rzeczy materialne, to praktycznie wszystko to, co chciałem to mam. powiedział Rafał w swojej wizytówce

Tak mieszka Rafał z "Rolnik szuka żony 11"

Rafał z "Rolnik szuka żony" prowadzi swoje gospodarstwo, w którym pomagają mu rodzice, ale nie ukrywa, że znajduje też czas na swoje pasje i podróżowanie. Rolnik zajmuje się produkcją papryki:

Głównie zajmuję się produkcją papryki w tunelach foliowych. Rodzice mieli działkę, na której mieli tunele i stąd to się zaczęło. Ja ma 100 tuneli prawie.

Kandydat na uczestnika z pewnością może liczyć na duży odzew ze strony fanek programu "Rolnik szuka żony". A jakiej kandydatki na żonę szuka Rafał z "Rolnik"?

Na pewno chciałbym, żeby miała też czystą kartę tak, jak ja. Żebyśmy tą wspólną drogę zaczęli razem. Chciałbym, żebyśmy zamieszkali tutaj. (…) Żeby byłą kobietą naturalną, z pasjami, rodzinna, opiekuńcza. (…) Lubię szczupłe, wysokie, wiek 23-35 powiedział wprost rolnik

Rafał z "Rolnika" mieszka w imponującym nowoczesnym domu, który jest bardzo gustownie urządzony. Kuchnia i salon prezentują się niczym w apartamentowcu. Rafał przebił Stanisława i Kamilę? Zobaczcie sami!