W ciągu ostatnich 12 miesięcy straciliśmy wiele legendarnych postaci, zarówno ze świata kina, jak i znanych na scenie. Niestety, w Nowy Rok wielu fanów i bliskich wejdzie pogrążonych w głębokiej rozpaczy po śmierci kolejnej gwiazdy.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem sylwestrowych imprez dotarły do nas ponure wieści, po których świętowanie rozpoczęcia Nowego Roku nie będzie już takie samo. Zmarła wielka dama polskiej operetki, Irena Brodzińska. Przez dekady swojego życia artystycznego zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jej głos i sceniczna charyzma uczyniły ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej operetki.

Brodzińska była również związana z rodziną Damięckich. Jej córka, Monika Damięcka, poszła w ślady matki, angażując się w świat artystyczny, a zięciem Ireny został znany aktor Damian Damięcki. Irena Brodzińska przez lata występowała na najbardziej prestiżowych scenach operetkowych w Polsce i za granicą. Jej niezwykły talent oraz interpretacje operetkowych ról przyciągały tłumy, a jej nazwisko stało się synonimem doskonałości w tej dziedzinie. Kariera Brodzińskiej to pasmo sukcesów, w których nie brakowało występów w międzynarodowych teatrach muzycznych. Była także mentorką dla młodych artystów, którzy czerpali z jej doświadczenia i wiedzy.

Wiadomość o śmierci Ireny Brodzińskiej wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Wielu przedstawicieli świata kultury wyraziło swoje kondolencje i wspominało artystkę jako niezwykłego człowieka oraz wzór dla kolejnych pokoleń. Poruszający wpis zamieścił również w sieci dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie, Jacek Jekiel, pisząc: