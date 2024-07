Idealną dekoracją na święta jest choinka z piernika. Słodkie i pachnące korzennie drzewka mogą być ozdobą przez cały okres świąteczny, ponieważ piernik długo zachowuje świeżość. Do wykonania własnoręcznie choinki z piernika potrzebujemy ciasteczek i lukru.

Piernikowe „gałązki” – pieczemy ciasteczka

Do zrobienia kolejnych warstw choinki z pierników potrzebujemy ciasteczek w tym samym kształcie i różnych rozmiarach. Przydadzą się foremki do wykrawania w kształcie np. kwiatków czy gwiazdek. Do przygotowania ciasteczek wykorzystamy:

½ kg mąki,

½ szklanki miodu,

1 szklankę cukru pudru,

120 gramów masła,

1 jajo,

2 łyżeczki sody,

4 łyżeczki przyprawy korzennej,

2 łyżeczki kakao.

Masło i miód rozpuszczamy w rondelku i dodajemy do nich kakao oraz cukier. Mieszamy do rozpuszczenia i połączenia wszystkich składników, a następnie zdejmujemy z ognia do przestudzenia. Do mąki wbijamy jajko i dodajemy sodę oraz przyprawę do pierników. Następnie dodajemy ostudzoną miksturę z masłem i miodem. Ciasto musimy dokładnie wymieszać i zagnieść. Tak przygotowane ciasto zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na minimum 2 godziny. Po tym dzielimy je na mniejsze części i rozwałkowujemy na 3-4 milimetry. Wycinamy ciasteczka – musimy pamiętać, by wykroić tyle ciastek w poszczególnych rozmiarach, żeby wystarczyło ich na złożenie choinek. Ciasteczka układamy na papierze do pieczenia i wkładamy do nagrzanego do 180°C piekarnika. Pieczemy około 7-8 minut.

Łączenie pierników lukrem – robimy choinkę

Kiedy ciasteczka ostygną, przygotowujemy lukier, przy pomocy którego połączymy poszczególne warstwy choinki z pierników. Ubijamy sztywną pianę z 2 białek i pod koniec ubijania dodajemy porcjami 2 szklanki cukru pudru. Ubijamy jeszcze przez chwilę, aż cukier dobrze połączy się z białkami. Największe ciasteczko smarujemy lukrem i kładziemy na górę ciasteczko o rozmiar mniejsze. Postępujemy w ten sposób z ciastkami aż do najmniejszego – najmniejsze ciasteczko z zestawu wbijamy w lukier na stojąco, wcześniej można je ozdobić – pełni ono rolę gwiazdki na choince. Tak przygotowane świąteczne drzewka zostawiamy do czasu zastygnięcia lukru. Choinka z pierników może być przechowywana bardzo długo, ponieważ piernik przez długi czas zachowuje świeżość.

