Choinkę z piór można wykonać samemu w domu

Własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne możemy wykorzystać do dekoracji mieszkania czy np. świątecznego stołu. Choinka z piór to niebanalny pomysł także na prezent. Do jej wykonania potrzebujemy ozdobnych piór, kleju i podstawy w postaci styropianowego stożka.