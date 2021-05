"Dance Dance Dance": Roksana Węgiel zapowiedziała koniec ze "słodką Roksanką"! Brawurowy występ!

Roxie Węgiel i Oliwia Górniak zdobyły swoją pierwszą trzydziestkę w "Dance Dance Dance" jeszcze przed finałem! Brawurowe rozpoczęcie show"! Roksana Węgiel zapowiedziała swój występ w sieci bardzo odważnie:

Zobaczcie, co na występ jej i Oliwii Górniak powiedzieli jurorzy! To był przełomowy występ?

Roksana Węgiel i Oliwia Górniak początkowo nie były zachwycone wybraną dla nich piosenką do duetu. Jednak "California Girls" Katy Perry okazały się być dla nich strzałem w 10! A nawet nie w jedną a w trzy! Jurorzy byli zachwyceni tym, co zobaczyli na scenie!

Joanna Jędrzejczyk też była zachwycona:

Od niej również otrzymały dziesięć punktów! Najbardziej zaskakująca była opinia Agustina Egurroli, który zazwyczaj nie ma litości dla uczestników:

To jest ostatni odcinek, kiedy możemy sobie powytykać błędy i dawać złe noty. Chcę skorzystać z tego wytykania błędów. Pio raz pierwszy widziałem luz na scenie. Byłyście naturalne, ta choreografia wam podpasowała. Była osobowość. Najbardziej mnie zachwyciło zróżnicowanie energetyczne. To świadczy o tym, że jesteście świadome, co to znaczy co to show na scenie. Na taki wasz występ czekałem! 10!