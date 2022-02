"Hotel Paradise 5" Kisiel będzie miał swoich zastępców w nowej edycji!  Słodka niespodzianka 

Kot Kisiel z "Hotelu Paradise 3" stał się ważnym i lubianym bohaterem programu. Kociak należący do Polaków mieszkających na Zanzibarze zyskał taką popularność wśród widzów, że wielu z nich po finale programu zastanawiało się, czy kociak jest bezpieczny i czy może nie przyjechał z którymś uczestników, albo Panem Lektorem do Polski. Okazuje się, że nie i ulubiony bohater programu TVN nadal mieszka w "Hotelu Paradise". Pan Lektor przybliżył, jak potoczyły się losy znanego zanzibarskiego kotka i czy jeszcze zobaczymy go w czwartej edycji programu. Kot Kisiel z "Hotelu Paradise" wystąpi w czwartej edycji programu? Pan Lektor i Kot Kisiel okazali się najlepszym duetem trzeciej edycji programu. Szary kocur natychmiast zdobył serca widzów programu i, co więcej, wzbudził mnóstwo troski wśród fanów. Zanzibarska przygoda uczestników zakończyła się wraz z zaskakującym finałem, jednak co stało się z kotem? Pan Lektor poczuł się w obowiązku tę kwestię wyjaśnić i odpowiedział na liczne pytania fanów ciekawych losów Kisiela. Jednym z najczęściej powtarzanych pytań było o to, czy Kisiel ma odpowiednią opiekę i czy na pewno jest bezpieczny: Teresa i Omar nadal mieszkają w tym hotelu, czy można liczyć na lepszą opiekę? - zastanawia się Pan Lektor. Dodatkowo Pan Lektor zdradził, że czwarta edycja "Hotelu Paradise" będzie miała miejsce na jesieni. Czy zobaczymy w niej kochanego Kisiela? To trochę jak zapytać, czy ja się w niej pojawię. Kisielu tęsknimy za Tobą! Czwarta edycja startuje jesienią i tyle mogę powiedzieć - przyznał Pan Lektor. Czy to oznacza, że produkcja planuje kolejną edycję na wciąż bardzo modnym Zanzibarze? Jeśli zobaczymy w niej Kisiela, który należy do Polaków...