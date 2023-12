W wigilijny poranek Waldemar z "Rolnik szuka żony"pochwalił się świątecznym filmikiem w mediach społecznościowych. W swoim domu postawił na żywą choinkę, którą ozdobił białymi, fioletowymi i srebrnymi ozdobami. Jednak największą uwagę przykuwa ilość prezentów — rolnik naprawdę się postarał, by wszyscy byli zadowoleni.

Waldemar z "Rolnika" pokazał świąteczne nagranie

10. edycja "Rolnik szuka żony" dobiegła końca, ale widzowie wciąż zastanawiają się, co się dzieje u uczestników tegorocznej edycji. Jak wiadomo, Waldemarowi nie udało się stworzyć relacji z Ewą, więc postanowił odezwać się do Doroty, z którą obecnie jest w związku. Na swoich Instagramach chętnie publikują wspólne zdjęcia, by pokazać, że ich relacja nadal kwitnie. W programie "Pytanie na śniadanie" para oznajmiła, że pomimo dzielących ich kilometrów planują spędzić święta Bożego Narodzenia razem.

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" Rolnik szuka żony TVP

Waldemar z "Rolnik szuka żony" postanowił opublikować na swoim InstaStories świąteczny filmik, na którym pokazuje swoją choinkę. Największą uwagę przykuły jednak prezenty, które nie mieściły się pod choinką. Wygląda na to, że na rodzinę rolnika czeka wiele niespodzianek.

Prezenty dla wszystkich gotowe — napisał Waldemar.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" Instagram @c5waldi_passion_farmer

My również mamy nadzieje, że ten magiczny czas świąt będzie wyjątkowy dla Waldemara i Doroty oraz ich rodzin.