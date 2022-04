Doda przebrana za króliczka chwali się wielkanocną choinką: "Rozpoczynam nowy trend"

Ozdoby świąteczne pozwalają wnieść pogodą atmosferę oczekiwania na Boże Narodzenie także do pracy. Ozdabiając biuro, warto dekoracje dostosować do charakteru firmy i raczej unikać jaskrawych kolorów. W dużych przestrzeniach ładnie będzie się prezentować choinka ubrana np. na złoto. Mniejsze gabinety można udekorować stroikiem świątecznym lub elegancką girlandą. Wspólne dekorowanie biura przez pracowników może być doskonałą okazją do integracji . Warto więc zaangażować cały zespół w „prace” świąteczne. Świąteczna choinka do biura Świąteczna choinka to dobry pomysł, gdy w biurze jest dużo przestrzeni. Stawia się ją zwykle w rogu pomieszczenia , bo w ruchliwych miejscach, np. przy wyjściu lub między biurkami może przeszkadzać. Mały gabinet można udekorować drzewkiem w wersji mini. W nowoczesnych wnętrzach ładnie będzie prezentować się choinka srebrna , złota, w odcieniach bordo i granatu. Migające lub grające lampki choinkowe mogą rozpraszać pracowników, dlatego lepiej zapalić takie, które świecą cały czas lub w ogóle z nich zrezygnować. Sztuczna choinka nie pachnie, ale nie wymaga pielęgnacji. Wstawiając żywą choinkę do biura, trzeba liczyć się z tym, że po jakimś czasie dojdzie obowiązek sprzątania opadających igieł . Ozdoby na Boże Narodzenie: stroiki, wianki, girlandy Świąteczne dekoracje z koralików i piórek , igieł jodłowych, bombek można zrobić samodzielnie lub kupić gotową dekorację w sklepie. Tradycyjny stroik świąteczny zrobiony jest zazwyczaj z igliwia ozdobionego kokardą lub bombkami. W środek wstawia się świecę. Do dekoracji może posłużyć girlanda lub wianek do powieszenia na drzwi. Tego typu ozdoby można postawić, np. na biurku recepcjonistki. Warto tylko unikać miejsc z których często się korzysta , np. stolik przy ksero,...