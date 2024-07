Jeśli nie masz dużo miejsca albo chcesz mieć oryginalną choinkę, postaw na choinkę na pniu. Takie świąteczne drzewko wykonasz samodzielnie w domu, potrzebujesz jedynie trzonka na pień i sztucznych albo żywych gałęzi drzewa iglastego, np. jodły.

Choinka na pniu z naturalnymi gałęziami

Znajdź stojak dla choinki – najlepiej jeśli będzie to stabilna, np. ceramiczna doniczka czy drewniana skrzyneczka. Żywe gałęzie są dosyć ciężkie i drzewko może nie być stabilne, jeśli będzie miało zbyt słabą podstawę. W stojaku umieść gąbkę florystyczną i zamontuj w niej gruby kij – pień choinki (najlepiej do montażu użyj kleju na gorąco). Gdy jest już stabilny i przycięty na odpowiadającą ci wysokość, zacznij przymocowywać do niego gałęzie. Przyda ci się sekator, którym łatwo przytniesz gałęzie na odpowiednią długość. Zacznij od dołu, zostawiając tyle widocznego pnia, ile chcesz. Jodłowe gałązki przytwierdź do pnia drutem, np. drutem florystycznym. Okręć je dość mocno, żeby dobrze się trzymały. Gałęzie układaj warstwowo aż do czubka. Pamiętaj o tym, że ich długość powinna maleć. Aby zakryć koniec trzonka, zwiń kilka gałązek w kapturek, związując drutem i umieść na czubku. Tak wykonana choinka nadaje się do dekoracji. Jeśli chcesz ozdobić stojak, musisz zrobić to przed dodaniem gałęzi, inaczej możesz uszkodzić choinkę na pniu.

Sztuczna choinka na pniu

Sztuczna choinka na pniu, jak każda inna, wymaga odpowiedniego stojaka. Możesz wykorzystać doniczkę albo pudełko, ważne, by były w stanie utrzymać stabilnie trzonek i później całą choinkę na pniu. Za pień posłuży drewniany kijek, w końcu ma imitować żywe drzewo. Na trzonek nabij styropianowy stożek, będzie to korpus choinki i zdefiniuje jej wielkość. Do stożka, zaczynając od spodu, przyklejaj klejem na gorąco sztuczne gałązki iglaków albo girlandy. Nie musisz ich przycinać, stożek pozwoli zachować kształt choinki mimo różnej długości gałęzi. Gdy choinka na pniu jest gotowa, możesz ją udekorować. Jeśli chcesz uniknąć białych prześwitów, przed przyklejeniem gałązek pomaluj stożek na brązowo czy na zielono.

