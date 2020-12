Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki szykują się do pierwszych wspólnych świąt! Choinka już ubrana!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki już nie ukrywają swojego związku. O tej parze głośno już było od wakacji, jednak dopiero niedawno postanowili oficjalne potwierdzić, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Paparazzi właśnie przyłapali młodych aktorów na wybieraniu idealnej choinki na święta Bożego Narodzenia. Zakochani wybrali najładniejszy okaz i zaraz po przyjściu do domu, wspólnie ubrali bożonarodzeniowe drzewko, dobrze się przy tym bawiąc! Zobaczcie, jak Julia i jej ukochany spędzają czas przed świętami.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki spędzą wspólne święta Bożego Narodzenia?

Bożonarodzeniowy klimat czuć już od początku grudnia! Niektóre gwiazdy bardzo szybko zdecydowały się na przyozdobienie swoich domów na święta. Do tego grona dołączyła właśnie Julia Wieniawa. Wraz z Nikodemem Rozbickim wybrali dziś idealne bożonarodzeniowe drzewko do mieszkania aktorki. Nikodem pomógł Julii przynieść wymarzoną choinkę do domu:

Mamy choinę! - cieszyła się Julia na Instagramie

Na profilu młodej aktorki pojawiło się również mini wideo z procesu przyozdabiania bożonarodzeniowego drzewka! Zobaczcie tylko na ten rodzinny klimat! Czy to właśnie przy tym drzewku zakochani spędzą swoje pierwsze wspólne święta? Według informacji "Flesza" Julia Wieniawa Boże Narodzenie spędzi w rodzinnym domu, ale to wcale nie oznacza, że Nikodema Rozbickiego tam nie będzie!

Julia Boże Narodzenie spędzi w swoim domu rodzinnym. Na pewno odwiedzi ją Nikodem, który podobno już dostał od jej mamy zaproszenie na świąteczny obiad – zdradza źródło "Flesza"

Być może pełne święta Julia spędzi z dala od warszawskiego lokum, ale to nie znaczy, że nie będzie w nim świątecznych akcentów! Nic nie zbliża bardziej niż wspólne przygotowywanie się do najpiękniejszego czasu w roku!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki rzucili się w wir bożonarodzeniowych przygotowań. Dziś postanowili kupić i ozdobić idealną choinkę. Na mieście zostali przyłapani przez paparazzich.

Choinka została przystrojona niedługo po powrocie do domu. Wspólne spędzony czas idealnie definiuje klimat świąt, w dodatku ta klimatyczna choinka!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki początkowo ukrywali swój związek. O tym, że są razem plotkowano już od wakacji.

To był naprawdę pracowity dzień! Julia Wieniawa z rana gościła w "Dzień Dobry TVN", a w dalszej części dnia postanowiła rzucić się w wir bożonarodzeniowych przygotowań. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na jej stylizację. Neonowy golf robi wrażenie! I te dodatki! Julia postawiła na szałową torebkę Ive Saint Laurent, której cena oscyluje ok. 6 tysięcy złotych.