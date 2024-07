Choinka ubrana na biało jest niezwykle elegancka i pasuje do większości wnętrz. Aby stworzyć małe dzieło sztuki, wystarczą zwykłe ozdoby w tym samym stylu i kolorze. Drzewko powinno być ciemnozielone, żeby białe ozdoby zostały ładnie wyeksponowane.

Lampki na białą choinkę

Drzewko w kolorze ciemnej zieleni i białe ozdoby tworzą bardzo eleganckie połączenie. Jeśli chcemy białej choinki, wystarczy zaopatrzyć się w białe dekoracje. Podstawą są oczywiście lampki, które można kupić w różnych kolorach, dlatego białe nie będą wyzwaniem. Dzięki bardzo jasnemu światłu choinka będzie podświetlona i nabierze swoistej poświaty. Ponadto białe lampki podkreślą tylko biel ozdób, natomiast kolorowe nie komponowałyby się zbyt dobrze.

Ozdoby na białą choinkę

Ozdoby mogą być zarówno domowej roboty, jak i kupione w sklepie, ważne, by aranżacja była spójna. Bardzo eleganckie ażurowe kwiaty z perłami będą wyglądały dobrze w towarzystwie dużych gładkich, np. satynowych bombek czy organzy wplecionej między gałęzie. Organza to przezroczysta tkanina z lekkim połyskiem, która świetnie nadaje się do dekorowania choinki zamiast tradycyjnych łańcuchów. Także koralikowe łańcuchy mogą wyglądać dobrze na białej choince, pod warunkiem że nie zdominują całej kompozycji.

Choinka na biało nie może obyć się bez aniołków – czy to gipsowych, czy materiałowych, np. wykonanych na szydełku, czy szklanych. Figurki nie muszą być bezwzględnie białe.

Sztuczny śnieg na choinkę

Kontrowersje może budzić sztuczny śnieg albo pompony imitujące kulki śniegu. Choinka ubrana na biało pozwala na użycie tych elementów dekoracyjnych, ale w ich wykorzystaniu powinno się zachować umiar. Żadna z tych ozdób nie pasuje do organzy, która nadaje szlachetności choince. Jeśli jednak nie używamy żadnych łańcuchów ani ich zamienników, białe puchate kulki czy sztuczny śnieg (raczej użyty na sztucznym drzewku) mogą znaleźć się na choince.