Żeby zostać dyplomatą, trzeba ukończyć studia magisterskie, posiadać certyfikaty poświadczające biegłą znajomość dwóch języków obcych oraz odbyć aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kim jest dyplomata?

Dyplomatą, czyli przedstawicielem dyplomatycznym, jest osoba reprezentująca swoje państwo za granicą. Przedstawicielami dyplomatycznymi są osoby o następujących stopniach dyplomatycznych:

ambasador tytularny,

radca-minister,

I radca i radca,

I, II i III sekretarz,

attaché.

Jakie są zadania dyplomaty?

Zadania dyplomaty określa „Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych”. Zgodnie z nią do zadań osób przebywających na misji dyplomatycznej należą między innymi:

reprezentowanie swojego państwa,

ochrona interesów swojego państwa i jego obywateli,

prowadzenie rokowań z rządem państwa, w którym się przebywa;

zdobywanie w legalny sposób informacji na temat funkcjonowania państwa przyjmującego i przekazywanie tych informacji rządowi własnego państwa;

budowanie przyjaznych stosunków pomiędzy własnym państwem a państwem przyjmującym, rozwijanie stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

Jakie studia przygotowują do pełnienia roli dyplomaty?

Osoba, która chce pełnić funkcje dyplomatyczne, musi mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby im podołać. Dyplomata powinien mieć wiedzę z zakresu:

historii swojego kraju i historii powszechnej,

kultury własnego kraju (powinien też interesować się kulturą innych krajów),

sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej swojego kraju,

sytuacji politycznej na świecie,

kierunków i celów polskiej polityki zagranicznej,

prawa międzynarodowego.

Ponadto dyplomata musi znać biegle przynajmniej dwa języki obce, wykazywać się odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi oraz mieć tytuł magistra lub równorzędny.

Do zawodu dyplomaty dobrze przygotowują więc studia magisterskie na kierunkach takich, jak:

prawo,

historia,

stosunki międzynarodowe,

politologia.

Należy też zdobyć certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych przynajmniej na poziomie C1.

Po studiach magisterskich należy odbyć aplikację dyplomatyczno-konsularną organizowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do odbycia aplikacji kwalifikowane są osoby, które pozytywnie przejdą postępowanie konkursowe. Zostają one zatrudnione na rok w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym czasie uczestniczą też w szkoleniu prowadzonym przez Akademię Dyplomatyczną przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Po odbyciu praktyk w ministerstwie i uzyskaniu certyfikatu ze szkolenia mogą przystąpić do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Jeśli go zda, otrzyma najniższy tytuł dyplomatyczny, attaché.

Ile zarabia dyplomata?

Osoba zatrudniona w ramach aplikacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zarabia ok. 3 747 zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie szefa misji dyplomatycznej wraz z dodatkiem wynosi ok. 12 500 zł brutto, radcy-ministra 9 713, I radcy – 8 760 zł, radcy – 8 248, I sekretarza 6 911, II sekretarza 6 372, III sekretarza 5 590, natomiast attaché 5 033,28 zł brutto.

