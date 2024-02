Paulina Rzeźniczak pokazała, jak wyglądał dzień w którym razem z córką wyszła ze szpitala i wróciła do domu. Żona Jakuba Rzeźniczaka w poruszającym wpisie na Instagramie nie ukrywa, że był to dla niej wyjątkowy czas. Tylko spójrzcie, jak Jakub Rzeźniczak przygotował apartament na powitanie żony i córki!

Dokładnie 10 lutego na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków. Para doczekała się córeczki Antoniny, ale radosną wiadomość ogłosili dopiero po kilku dniach. Teraz szczęśliwi rodzice nie ukrywają wizerunku dziewczynki i chętnie pokazują jej zdjęcia na Instagramie. Ostatnio Jakub Rzeźniczak pokazał, jak Paulina karmi córkę, a teraz pięknymi kadrami z małą Antosią pochwaliła się również dumna mama.

Pod zdjęciami i nagraniami pojawił się wzruszający wpis.

To był piękny dzień, kiedy już mogłyśmy wyjść do domku. Musiałyśmy z Antoninką zostać dłużej w szpitalu niż było planowane, stąd radość była jeszcze większa, gdy okazało się, że możemy jechać do domu. Oczywiście outfit Antoniny - zrobiony przez Prababcię MarysięSweterek jeszcze trochę oversize, ale był to bardzo ważny dzień dla Nas i chcieliśmy żeby był uwieczniony w czymś sentymentalnym.A w domu czekała taka piękna niespodzianka

napisała Paulina Rzeźniczak.