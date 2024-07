Profesjonalną opiekunką do dzieci może zostać osoba, która ukończyła szkołę lub studia o kierunku związanym z pracą z dziećmi. Często wymagania są ustalanie indywidualnie przez rodziców.

Obowiązki opiekunki do dziecka

Do obowiązków opiekunki do dziecka należy sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem dziecka. Niania dba o prawidłowy rozwój dziecka, przewija i myje dziecko, jeśli jest taka potrzeba. Dba o to, aby dziecko miało się czym bawić i przygotowuje posiłki. Zadaniem opiekunki do dziecka jest wdrażanie go do samodzielności i rozwijanie w nim przyzwyczajeń higienicznych (np. obowiązek mycia rąk po powrocie ze spaceru). W przypadku nagłej potrzeby niania ma obowiązek udzielić dziecku pierwszej pomocy. Do obowiązków zawodowych opiekunki do dziecka należy także podawanie niezbędnych leków według zaleceń lekarza, dezynfekcja i opatrywanie ran. Zależnie od wieku dziecka niania ma także obowiązek przygotowania łóżka do spania i utulenia dziecka do snu.

Jak zostać opiekunką do dziecka?

Aby móc ubiegać się o pracę opiekunki do dziecka warto ukończyć policealną szkołę o profilu opiekun do dziecka. W programie zajęć znajdują się podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii, fizjologii i pielęgnacji dziecka oraz nauka stymulowania rozwoju dziecka. Przyszłe nianie otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczną uzyskaną podczas zajęć w żłobkach, szpitalach, domach dziecka i przedszkolach. Zajęcia trwają 1-2 lata i dostarczają wszystkich zasad niezbędnych podczas opieki nad dzieckiem. Zajęcia kończą się egzaminem zawodowym. Należy podkreślić, że nie wszyscy rodzice poszukują opiekunki, która ma ukończoną szkołę o profilu opiekun do dziecka. Często wystarczającym argumentem jest ukończenie studiów wyższych lub szkoły o zbliżonym kierunku (np., pedagogika). Cenną kwestią, która będzie miała pozytywny obiór u przyszłych pracodawców jest ukończenie szkoleń lub kursów, które mają związek z pracą z dziećmi, np. kurs opiekuna kolonijnego, kurs pierwszej pomocy lub kurs animacji kultury.

Wynagrodzenie opiekunki do dziecka

Według ankiet internetowych zarobki opiekunki domowej oscylują pomiędzy 1725 zł brutto a 2530 zł brutto. Opiekunki zazwyczaj samodzielnie finansują sobie dodatkowe kursy. Niekiedy jednak, gdy rodzice chcą zatrudniać opiekunkę na dłużej, a chcieliby, aby przekazała ona dziecku jakąś specjalistyczną wiedzę, sami finansują jej szkolenie. Do otrzymania od pracodawcy środków na szkolenie przyznaje się 3% ankietowanych opiekunek.

