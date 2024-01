Joanna Lazar z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno została mamą po raz drugi. Na świecie pojawiła się jej wymarzona córeczka. Do dziś jednak nie wiadomo było, jakie imię dla niej wybrała. Teraz zdradziła tę małą tajemnicę, pokazując kulisy uroczej sesji noworodkowej.

Reklama

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła imię drugiej córki

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznała ukochanego w trakcie emisji programu, w którym brała udział. To on dał jej wsparcie, by przetrwała medialne zainteresowanie. Joanna zdobyła ogromną sympatię fanów, którzy trzymali za nią kciuki niemalże od pierwszego odcinka. Dziś jest szczęśliwą mamą dwóch dziewczynek. Joanna Lazar urodziła drugą córkę w styczniu 2024 roku.

Właśnie podzieliła się wzruszającymi szczegółami dotyczącymi narodzin drugiego dziecka. Okazuje się, że córeczce dała na imię Zuzia.

3360 g, 56 cm, 16.01 13:22, Zuzia

Instagram @asia_lazar33 Instagram @asia_lazar33

Zobacz także: Joanna ze "ŚOPW" pokazała zdjęcie córek. Jeden szczegół ją wzruszył

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała dla drugiej córeczki imię na tę samą literę co dla starszej. Zosia wykazuje dużo miłości względem młodszej siostrzyczki Zosi. Niedawno uczestniczka "Ślubu" nie mogła wyjść z podziwu, a dodając ich wspólne zdjęcie napisała:

Zobacz także

Nie byłam świadoma, że przez kilka dni może narodzić się taka więź

Instagram @asia_lazar33 Instagram @asia_lazar33

Zobacz także: Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nagle wyjawiła, co się stało. Chodzi o jej stan zdrowia

Reklama

Przed nimi same piękne chwile. Całej rodzice życzymy dużo zdrówka i nie możemy doczekać się efektów końcowych wzruszającej sesji małej Zuzi.

Instagram @asia_lazar33 Instagram @asia_lazar33