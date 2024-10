Julia Wieniawa opowiedziała o trudnych doświadczeniach z okresu szkoły i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Jak radziła sobie z presją i brakiem wsparcia?

Julia Wieniawa, jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorek w Polsce, nie ukrywa, że jej droga do sukcesu nie zawsze była usłana różami. Chociaż dziś ma na swoim koncie liczne role filmowe i muzyczne, to szkolne lata były dla niej pełne wyzwań, które mocno wpłynęły na jej zdrowie psychiczne. Wieniawa w szczerym wywiadzie dla magazynu „K Mag” wspominała, jak codzienny brak wsparcia w szkole odcisnął trwały ślad na jej pewności siebie oraz stabilności emocjonalnej.

Aktorka dodała, że zawsze była najniższa w klasie i do tej pory w głowie ma słowa koleżanki, która powiedziała jej, że wygląda dziecinnie. Wieniawa nie ukrywa, że jej słowa mocno zapadły jej w pamięć i wzięła je mocno do serca.

Gwiazda nie ukrywała, że wiele się zmieniło, odkąd zaczęła grać w "Rodzince.pl" - jednak mimo ogromnego sukcesu musiała się mierzyć z przykrymi komentarzami i to nie tylko ze strony rówieśników, ale również nauczycieli!

Jak zaczęłam grać w 'Rodzince', to zaczęły się innego rodzaju komentarze. Słyszałam, że pewnie ktoś mi to załatwił. Pytano mnie, co zrobiłam dla tej roli. A przypominam, że miałam wtedy 14 lat! Z drugiej strony wiele osób chciało się ze mną zaprzyjaźnić. Wtedy zaczęłam zauważać, że ludzie są interesowni

Jak zaczęłam grać w 'Rodzince', to zaczęły się innego rodzaju komentarze. Słyszałam, że pewnie ktoś mi to załatwił. Pytano mnie, co zrobiłam dla tej roli. A przypominam, że miałam wtedy 14 lat! Z drugiej strony wiele osób chciało się ze mną zaprzyjaźnić. Wtedy zaczęłam zauważać, że ludzie są interesowni

Julia Wieniawa przyznała, że zamiast ją wspierać, nauczyciele tylko dolewali oliwy do ognia.

Najgorzej było, gdy to nauczyciele dolewali oliwy do ognia. W liceum często podcinali mi skrzydła. 'Co tam gwiazdeczko, nauczyłaś się?'. Oceniali mnie po tym, że występuję w serialu. Traktowali mnie na zasadzie: 'A, ładniutka, to głupiutka'-

- wspomina Wieniawa.