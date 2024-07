Warunki zatrudnienia marynarzy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy. Osoba, która chce zostać marynarzem, powinna samodzielnie zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Jak zostać marynarzem – szkoły i kursy morskie

Marynarzem jest członek załogi okrętu lub statku. Może pełnić różne funkcje, w zależności od kwalifikacji.

Szkoły średnie

Żeby uzyskać tytuł technika nawigacji lub mechanika okrętowego, można zapisać się do specjalistycznej szkoły średniej. W Polsce do zawodu przygotowują trzy państwowe placówki: Zespół Szkół Morskich w Darłowie, Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu. Podobną ofertę mają trzy szkoły niepubliczne: Szkoła Morska w Gdyni, Szkoła Morska przy Studium Doskonalenia Kadr AM, Studium Morskie AM w Gdyni.

Szkoły wyższe

Do zawodu marynarza przygotowują szkoły wyższe: Akademia Morska w Gdyni i Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. Po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł młodszego oficera.

Kursy morskie

Morskie ośrodki szkoleniowe prowadzą uzupełniające trzydniowe kursy morskie: kurs indywidualnych technik ratunkowych, kurs elementarnej pomocy medycznej, kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, kurs ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego; szkolenie na zbiornikowce, kurs podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W Polsce istnieją również dwa ośrodki szkoleniowe marynarzy - Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu przy Akademii Morskiej, a także Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie.

Predyspozycje osobowościowe do pracy w zawodzie marynarza

Zawód marynarza wiąże się z kilkumiesięczną rozłąką z rodziną. Należy więc rozważyć, czy tęsknota za bliskimi nie będzie silniejsza niż chęć przebywania na morzu. Niezbędne cechy osobowościowe to odpowiedzialność, wytrwałość, wytrzymałość. Ważna jest dobra kondycja fizyczna.

Jak zostać marynarzem - badania lekarskie

Osoby, które ukończyły jedną z wcześniej wymienionych szkół, powinny wyrobić książeczkę żeglarską i świadectwo młodszego marynarza lub młodszego motorzysty. W tym celu należy przejść w Urzędzie Morskim (wydział dokumentów żeglarskich) m.in. test na alkohol i narkotyki.

Jak zostać marynarzem – agencje morskie

Kolejnym krokiem w poszukiwaniu pracy przez marynarza jest kontakt z agencjami morskimi, np. w Gdyni. Warto odwiedzić je osobiście, jak również pozostawać w kontakcie telefonicznym.

Zarobki marynarza

Aby zostać marynarzem, konieczne jest doświadczenie – staże są zwykle niepłatne. Im większe doświadczenie w pracy na jednostkach specjalistycznych, tym wyższe zarobki. W zależności od kwalifikacji na statku można zarobić od 1 do 10 tys. euro miesięcznie.

W pracy marynarza konieczna jest znajomość języków obcych, w tym obligatoryjnie języka angielskiego.

