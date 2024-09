W rozmowie z Party.pl Natalia Nykiel opowiedziała całą prawdę o występie z Dodą. Przyznaje wprost, że nie przypuszczała się, że do tego dojdzie, ale jeszcze bardziej zaskoczył ją warunek, jaki postawiła jej koleżanka po fachu.

Obie cieszą się popularnością w oczach Polaków, choć nie da się ukryć, że Doda nie ma sobie równych. Natalia Nykiel jednak szturmem podbija polski rynek muzyczny, sukcesywnie wspinając się po szczeblach kariery. Niedawno nawet, podczas Lata z Radiem i Telewizją Polską, miała okazję wystąpić z Dorotą Rabczewską. Jak to wspomina?

Artystki wykonały wspólnie dwa utwory - jeden z repertuaru Dody i jeden z repertuaru Nykiel. Okazało się, że tak właściwie ich duet wyszedł z inicjatywy Natalii. Ta nie sądziła jednak, że koleżanka po fachu przystanie na jej propozycję. Stało się z kolei odwrotnie, choć usłyszała od Dody jeden warunek.