By zostać oficerem wojskowym należy spełniać określone wymagania i warunki. Taka osoba powinna mieć ukończoną akademię wojskową, wyższą szkołę oficerską bądź studium oficerskie.

I etap – warunki zostania oficerem wojskowym

Po pierwsze powinieneś mieć obywatelstwo polskie i nie być karanym sądownie. By ubiegać się o to przyjęcie do szkoły oficerskiej powinieneś dostarczyć świadectwo dojrzałości. Musisz też być osobą zdolną fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. W dodatku by się tam dostać należy mieć ukończone 18 lat. Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania możesz przejść do etapu II.

II etap – złożenie wniosku

Drugi etap polega na złożeniu odpowiedniego wniosku o przyjęcie do szkoły oficerskiej, który jest adresowany do komendanta wybranej szkoły. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów, m.in. życiorys, akt urodzenia, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów magisterskich, świadectwo o niekaralności, kopię dowodu osobistego, 4 zdjęcia legitymacyjne i ankietę osobową.

III etap – badania lekarskie

Trzeci etap rekrutacji polega na dostarczeniu do służb wojskowych badań lekarskich. Wojskowa Komisja Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do szkoły oficerskiej na badania fizyczne i psychiczne. Dzięki nim Komisja Wojskowa sprawdza, czy kandydat nadaje się do pełnienia służby wojskowej.

IV etap – egzaminy

Czwartym, ostatnim etapem rekrutacji są egzaminy, w skład których wchodzi test sprawności fizycznej, test z wybranych przedmiotów, analiza opinii wojskowej pracowni wojskowej, a także rozmowa kwalifikacyjna.

Po ukończeniu studiów w szkole oficerskiej Prezydent RP promuje absolwenta na pierwszy stopień oficerski, czyli na podporucznika. Następnie powołuje się tę osobę do stałej służby wojskowej w jednostce wojskowej.

Ile zarabia oficer?

Oficerowie młodsi, według statystyk i danych z GUS-u przeciętnie zarabiają 5 470 złotych brutto miesięcznie, inaczej jest w przypadku oficerów starszych, którzy zarabiają 7 640 złotych brutto. Najmniejszą płacę mają szeregowi, wynosi ona 3 154 złotych brutto na miesiąc, a najwięcej generałowie – ich wynagrodzenie to 14 294 złotych brutto.

