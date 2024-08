Z Sylwią Grzeszczak mieliśmy okazję porozmawiać tuż po jej występie na Top Of The Top Sopot Festival 2024. Gwiazda dała wspaniały występ na sopockiej scenie i porwała publiczność. I nic dziwnego, bo w końcu nie jest tajemnicą, że należy ona do grona jednych z najbardziej lubianych piosenkarek w naszym kraju! Jej fani bardzo marzą też o tym, aby ponownie zobaczyć ją w jakimś telewizyjnym talent show w roli jurorki. Czy jest na to szansa? Zapytaliśmy ją o to wprost!

Reklama

Sylwia Grzeszczak będzie jurorką w muzycznym talent show?

Sylwia Grzeszczak świetnie spisała się jako jurorka w 12. edycji "The Voice of Poland". A czy teraz myśli o tym, aby znów zasiąść w jury muzycznego talent show? Przed naszą kamerą piosenkarka odpowiedziała wprost, że bardzo chętnie by to zrobiła, tylko musi spełnić się jeden warunek.

No spoko! Muszę znaleźć tylko czas - odparła Sylwia Grzeszczak

Co jeszcze zdradziła na ten temat piosenkarka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak wzruszyła się podczas wywiadu. Nie potrafiła ukryć emocji po występie w Sopocie