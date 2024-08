Julia Szeremeta wywalczyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. 20-latka jest świetną pięściarką, choć jej życie nie jest usłane różami i żyje ona w bardzo skromnych warunkach. Rodzina sportsmenki nie jest jej w stanie pomóc finansowo. Na szczęście wywalczony srebrny krążek na Igrzyskach i nagrody finansowe z tym związane odmienią życie sportsmenki.

Julia Szeremeta już na zawsze zapisała się w historii polskiego sportu. 20-latka wywalczyła sobie srebrny medal w boksie w kategorii 57 kg na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Warto podkreślić, że Polacy czekali na ten sukces 44 lat, a pięściarka wywalczyła go sobie w wielkim stylu. W finale Julia została pokonana przez Tajwanke Lin Yu-Ting.

Julia Szeremeta jest świetną młodą pięściarką, której ciężka praca z pewnością się opłaciła. Warto jednak podkreślić, że jej życie nie jest takie proste. Andrzej Szeremeta, ojciec utalentowanej sportsmenki zdradził, że żyje ona w bardzo skromnych warunkach.

Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią, jak to się kiedyś budowało za komuny. (...) Oby mieszkanie kupiła i miała stabilizację, tego najbardziej chcę. My nie mamy pieniędzy, żeby jej pomóc

— powiedział ojciec Julii dla WP Sportowe Fakty.