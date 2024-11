Agnieszka Kaczorowska będzie gościem Kuby Wojewódzkiego. W studiu programu odpowiedziała na niewygodne pytanie dotyczące jej prywatności.

Agnieszka Kaczorowska u Kuby Wojewódzkiego

Agnieszka Kaczorowska nie ma najłatwiejszego czasu, jeżeli chodzi o życie prywatne. W mediach aż huczy od plotek wokół jej rozstania z Maciejem Pelą. Ona jednak nie zwalnia tempa i często pojawia się na medialnych wydarzeniach. Niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć ją na kanapach u Kuby Wojewódzkiego. W sieci pojawiło się nagranie, na którym musiała zmierzyć się z pytaniem odnośnie prywaty:

Agnieszka, czy uważasz, że show-biznes przekroczył barierę twojej prywatności?

Agnieszka Kaczorowska nie uniknęła odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedziała wprost:

Na pewno poniekąd sobie trochę na to pozwoliłam, udostępniając sporo swojego życia prywatnego

Agnieszka Kaczorowska dokonała również wyboru miłość vs rozsądek, wybierając miłość. To z pozoru niewinne pytanie, przy jej obecnej sytuacji może budzić wiele plotek.

Przy okazji zdradziła również, że brała udział w castingu na jurorkę "Tańca z Gwiazdami", nie ukrywa, że ma nadzieję, że przed nią jeszcze wiele ciekawych projektów. Fani programu Kuby Wojewódzkiego mogli dowiedzieć się również od Agnieszki Kaczorowskiej, że gdyby miała kolejny raz zadecydować czy zagrać w "Klanie" z pewnością by to powtórzyła.

W październiku w mediach pojawiła się informacja, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. Internauci przeganiają się w spekulacjach na temat takiej decyzji, jednak sami zainteresowani nie wydali oficjalnych oświadczeń. W sieci pojawiają się domysły nie tylko w kwestii relacji małżonków ale również doniesienia na temat tego, od kiedy mają nie mieszkać już razem. Z kolei Maciej Pela publikuje w sieci wymowne wpisy na temat związków.

Po przeanalizowaniu i poukładaniu sobie w głowie pojawiających się nowych informacji, staje oficjalnie po Twojej stronie barykady - napisała niedawno jedna z internautek.

Maciej Pela nie zostawił tego bez komentarza, odpowiadając wymownie: "Cóż, fakty mówią same za siebie...". Wciąż jednak trudno wyrokować, co wydarzyło się pomiędzy małżonkami. Z kolei Agnieszka Kaczorowska w mediach apelowała o spokój i nie ingerowanie w to, co dzieje się u niej w życiu.

Czy w niedługim czasie zdecydują wyjawić się, co tak naprawdę się między nimi wydarzyło? Myślicie, że w nowym programie Kuby Wojewódzkiego, Agnieszka Kaczorowska poruszy temat swojego prywatnego życia i zmian, które w nim zaszły?

