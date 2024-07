Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa w samolocie ułatwią ci pakowanie przed podróżą. Wygodne buty, chusteczki odświeżające, gumy do żucia i woda kupiona w strefie wolnocłowej to rzeczy, przydatne w podręcznym bagażu samolotowym.

Przybycie na lotnisko, odprawa i kontrola, wejście na pokład, start, lot, lądowanie, opuszczenie samolotu i lotniska – pierwszy lot samolotem będzie mniej stresujący, jeśli wcześniej zapoznasz się z jego etapami i przepisami.

Pakowanie bagażu na pierwszy lot samolotem

Przed rozpoczęciem pakowania trzeba zorientować się, ile kilogramów maksymalnie mogą mieć przewożone bagaże. Plecak i walizki warto zważyć i zmierzyć w domu, by nie okazało się, że konieczne będzie uiszczenie opłaty za nadbagaż. Co powinno znaleźć się w bagażu podręcznym?

Dokumenty w tym paszport, pieniądze i bilet

laptop,

odtwarzacz muzyki,

telefon,

wszystkie inne wartościowe rzeczy, np. biżuteria,

ewentualnie coś do czytania,

kosmetyki w małych pojemniczkach, chusteczki nawilżające, sprej antybakteryjny,

guma do życia – przyda się przy starcie i lądowaniu.

To, co będzie trzeba pokazać podczas kontroli, powinno znaleźć się na wierzchu, czyli laptop, płyny (w butelkach nie większych niż 100 ml i łącznie nie więcej niż 1 litr!), kosmetyki. Warto też zapoznać się z listą rzeczy, których nie wolno wnosić na pokład. Są to między innymi nożyczki, scyzoryki, opakowania z płynami większe niż 100 ml.

Zachowanie na lotnisku, czyli jak sprawić, by pierwszy lot samolotem nie był stresujący

Aby uniknąć pośpiechu i związanych z tym nerwów, z domu należy wyjechać odpowiednio wcześniej. Najlepiej przybyć na lotnisko minimum 2 godziny przed odprawą, a jeśli ma być to transkontynentalna podróż – nawet 4 godziny przed odprawą. Po przybyciu na lotnisko trzeba zlokalizować tablicę, na której będzie informacja o lotach i obsługujących je stanowiskach odprawy. Podczas odprawy biletowo-bagażowej są sprawdzane dokumenty, nadaje się bagaż i otrzymuje się kartę pokładową. Podczas odprawy można poprosić obsługę o konkretne miejsce w samolocie. Po odprawie i kontroli można udać się do strefy bezcłowej, gdzie warto kupić wodę na czas lotu. Płyny zakupione w strefie bezcłowej można wnosić na pokład w ilościach większych niż 100 ml. Hala odlotów to miejsce, gdzie oczekuje się na wejście na pokład. Na karcie pokładowej i na wiszącej w hali tablicy powinna być informacja, do której bramki należy się udać, gdy pasażerowie będą wpuszczani na pokład.

Pierwszy lot samolotem – start, lot, lądowanie

Po tym, jak pasażerowie wchodzą na pokład i zajmują miejsca, obsługa wyjaśnia m.in. to, jak zapiąć pasy oraz gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Następnie pada prośba o zapięcie pasów i rozpoczyna się procedura startu. Aby uniknąć zatkanych uszu, można podczas startu rzuć gumę. Jeśli strach przed pierwszym lotem samolotem jest paraliżujący, warto spróbować uspokoić oddech i myśleć podczas najtrudniejszej pod tym względem części lotu, czyli startem, o czymś przyjemnym. Podczas lotu na pokładzie można kupić coś do jedzenia, skorzystać z toalety i rozprostować nogi, jeśli lot przebiega bez zakłóceń. Natomiast podczas lotu palenie tytoniu jest bezwzględnie zakazane, zatem jeśli podróż ma trwać kilka godzin, można zaopatrzyć się w gumy nikotynowe. Na ewentualne pytania i wątpliwości odpowiedzą stewardesy. Po komunikacie o podchodzeniu do lądowania pasażerowie powinni zająć swoje miejsca i zapiąć pasy. Podczas lądowania także warto rzuć gumę, by wyrównać ciśnienie i nie przytkać sobie uszu. Po zatrzymaniu samolotu pasażerowie opuszczają pokład i dostają się na lotnisko docelowe.

Pierwszy lot samolotem z dzieckiem

Podróżowanie drogą powietrzną z dzieckiem nie różni się tak bardzo, jakby mogło się wydawać. Lecąc pierwszy raz samolotem z dzieckiem, można zabrać dodatkową torbę dla malucha z niezbędnymi akcesoriami. Warto też zadbać o to, żeby podczas startu maluch ssał pierś lub żuł gumę – w zależności od jego wieku. Gdy dziecko się stresuje, warto przykuć jego uwagę, by nie skupiało się na lęku.