Psychologia motywacji od dawna próbuje znaleźć sposoby na zwiększenie chęci do działania i dążenie do celu. Motywacja dosłownie oznacza pragnienie zrobienia czegoś. Badania pokazują, że możesz wpływać na poziom swojej motywacji nie tylko za pomocą skomplikowanych technik, których uczą trenerzy i coachowie. Proste rozwiązania są najlepsze – przynajmniej w przypadku psychologii motywacji.

Pozycja ciała a motywacja – nie garb się!

Język ciała może być o wiele bardziej istotny, niż myślisz. Nie tylko wpływa na to, jak postrzegają cię inni, ale także reguluje wewnętrzną chemię ciała. Zmiana pozy dosłownie może zmienić to, jak się czujesz. Amy Cuddy z Harvard School of Business w 2012 roku podczas TED Talks przedstawiła wyniki badań na temat komunikacji niewerbalnej (czyli mowy ciała), która okazuje się być tak samo ważna, jak komunikacja werbalna. Jednym z niewerbalnych sposobów porozumiewania się jest przybieranie „pozy mocy”. Istnieją dwa rodzaje tej pozy – wysoka i niska. Poza wysokiej mocy oznacza wyprostowane plecy, wypiętą klatkę piersiową, to bardziej otwarte niż skulone i zgarbione ciało. Wygląda, jakby osoba tak stojąca chciała zająć jak najwięcej przestrzeni. Jakie ma to skutki dla ciała? Naukowcy odkryli, że utrzymywanie tej pozy przez dwie minuty zwiększa poziom testosteronu, który jest związany z zaufaniem, a zmniejsza poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Jeśli krępuje cię przybieranie tej pozy na przykład wśród współpracowników, możesz na dwie minuty udać się do łazienki lub pustego pomieszczenia.

Wybierz termin, który ma „moc początku”

Czy zastanawiało cię, dlaczego każdy wybiera ze wszystkich terminów akurat 1 stycznia na nowe postanowienia? Dokładnie, ponieważ jest to nowy rok. Ale to także każdy inny punkt w życiu większości ludzi, na przykład urodziny, początek wakacji i in. Chodzi o to, by wybrać moment, który wzmocni w nas wrażenie, że zaczynamy zapisywać czystą kartę. Badania naukowców z Uniwersytetu Pensylwania wskazują, że niezależnie od twojej motywacji, gdy będzie zbliżała się ustalona data, poczujesz więcej energii. Wynika to z dwóch powodów, po pierwsze ten „świeży początek” pomaga ludziom odciąć się od dawnych niepowodzeń, a po drugie, daje im wyobrażenie nowego lepszego życia. Dlaczego to ma znaczenie? Wiąże się z tendencją do minimalizowania swoich niepowodzeń i myśleniem – co było, to było, jutro jest nowy dzień! Jeśli chcesz zmotywować się do jakiegoś działania, wymyśl jakiś nowy początek! Zapisz go, bo zapisane rzeczy mają większą moc.

Spisz kontrakt i pozwól, by ktoś cię kontrolował

Profesor ekonomi z Uniwersytetu w Yale założył stronę stickK, która polega na sporządzaniu nieformalnych kontraktów. Przed przystąpieniem do realizacji planu, wpłaca się na portalu pewną kwotę i wybiera osobę, która będzie kontrolowała, czy faktycznie cel jest osiągnięty. Jeśli osoba wywiąże się z zadania, może odzyskać pieniądze. Jeśli nie – pieniądze zostaną przeznaczone na cel charytatywny, który wybierze monitorujący przyjaciel. Strona dodatkowo wymusza ukonkretnienie celu – nie można więc postanowić, że się trochę schudnie, tylko trzeba postanowienie uściślić – ile kilogramów i w jakim czasie. Dlaczego jest to takie skuteczne? Nie pozwala na wysłanie mózgowi sygnału – nudzę się! Rywalizacja sprawia, że wytrwanie w postanowieniu jest bardziej ekscytujące. Psychologia motywacji mówi, nawet jeśli cel nie zostanie osiągnięty, ostatecznie ma się świadomość, że włożony wysiłek nie został całkiem zmarnowany – w końcu jakaś organizacja dostała dzięki nam fundusze.