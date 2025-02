Paparazzi przyłapali Danutę Martyniuk w stolicy. Mknęła prosto z wywiadu do programu "Mówię Wam", nie odmówiła jednak pozowania do zdjęć. Zaprezentowała swoją nową stylizację.

Metamorfoza Danuty Martyniuk

Danuta Martyniuk, żona znanego muzyka disco polo Zenka Martyniuka, przeszła imponującą metamorfozę, która przyciągnęła uwagę mediów i fanów. Jej przemiana obejmowała zarówno znaczną utratę wagi, jak i zabiegi medycyny estetycznej.

Żona Zenka Martyniuka zrzuciła ponad 20 kilogramów, co osiągnęła dzięki zmianie nawyków żywieniowych i zwiększeniu aktywności fizycznej. Unikała słodyczy, spożywała mniejsze porcje posiłków i piła dużo wody. Efekty swojej diety prezentowała w programach śniadaniowych, gdzie opowiadała o motywacjach stojących za jej metamorfozą. Aby poprawić wygląd i samopoczucie, Danuta Martyniuk zdecydowała się na kilka zabiegów. Przeszła nieoperacyjny lifting twarzy oraz zagęszczenie skóry za pomocą ultradźwięków. Dodatkowo poddała się operacji plastycznej nosa, która obejmowała korektę przegrody nosowej, co miało na celu poprawę zarówno estetyki, jak i funkcji oddechowych.

Danuta Martyniuk przyłapana w Warszawie

Danuta Martyniuk swoją przemianą motywuje do tego samego tysiące kobiet. Kiedy jakiś czas temu pojawiła się gościnnie w teledysku Zenka i Sławomira, fani oszaleli na jej punkcie. Dziś Danuta Martyniuk pojawiła się w studiu TVN, gdzie przy okazji została podpytana o relacje z synem, Danielem. "Bywa, powiem, różnie", nie ukrywała. Chociaż to z pewnością trudny temat dla całej rodziny, to nie opuszczał jej dobry humor tuż po wywiadzie do programu "Mówię Wam". Zobaczcie fotki z miasta.

