Nie żyje syn Cristiano Ronaldo. To dzieci są jego największą siłą i motywacją 

Brakuje odpowiednich słów, by opisać tragedię, jaka dotknęła najpopularniejszego piłkarza na świecie. Cristiano Ronaldo w poniedziałkowy wieczór poinformował, że jedno z jego dwojga nowo narodzonych dzieci nie żyje - chodzi o chłopca.

Z największym smutkiem musimy poinformować, że nasz mały chłopiec odszedł. To największy ból, jaki mogą poczuć rodzice - napisali w swoim oświadczeniu Ronaldo oraz jego partnerka, Georgina Rodriguez.

Dla sportowca to ogromny cios - od początku swojej kariery podkreślał, że rodzina i dzieci to jego największy sukces...

Dzieci Cristiano Ronaldo są dla niego wszystkim

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w tamtym roku ogłosili, że spodziewają się bliźniąt. Ich radość była ogromna - piłkarz, który doczekał się już czwórki dzieci, w jednym z wywiadów mówił, że marzy o siódemce!

Chciałbym mieć siedmioro dzieci i tyle samo "Złotych Piłek". Czasami jestem rozczarowany tym, co wydarzyło się na boisku. Prowadzę dialog sam ze sobą i mówię: Możesz robić to lepiej. Ale kiedy przyjeżdżam do domu, spotykam się z rodziną, przyjaciółmi, wszystko się zmienia. Mam inny punkt odniesienia - powiedział kilka lat temu w rozmowie z „France Football".

Komunikat, który pojawił się na Instagramie piłkarza, wstrząsnął wszystkimi - zmarł nowonarodzony synek Cristiano Ronaldo. Dramat, który przeżywa wraz z partnerką, jest dla nich ciut łatwiejszy do zniesienia ze względu na córkę, która urodziła się cała i zdrowa:

Tylko narodziny naszej córki dają nam siłę, by żyć w tym momencie z nadzieją i radością. Chcielibyśmy podziękować doktorom i pielęgniarkom za ich profesjonalną opiekę i wsparcie - napisali w oświadczeniu.

Cristiano Ronaldo na swoim Instgramie od czasu do czasu dzielił się z fanami swoja prywatnością - między kolejnymi zdjęciami z boiska, zgrupowań, sportowych gal czy sesji reklamowych pojawiały się rodzinne zdjęcia piłkarza z czwórką dzieci. Najstarszy syn piłkarza, 12-letni Cristiano Junior, to jego oczko w głowie. Ronaldo chciałby, żeby poszedł jego śladami:

Mam zamiar go motywować i popychać do przodu. Mam nadzieję i modlę się o to, że będzie taki jak ja. On może być kimkolwiek zechce. Wystarczy tylko trochę presji, którą ja jako dziecko miałem - mówił w jednym z wywiadów piłkarz.

Siedem lat później, w czerwcu 2017 roku, na świecie pojawiły się bliźniaki - Mateo i Eva. Całą trójkę urodziły surogatki - piłkarz zrobił wszystko, by tożsamość matek jego dzieci nie trafiła do wiadomości publicznej, co swego czasu wywoływało ogromne kontrowersje w mediach.

Kiedy Ronaldo czekał na bliźnięta, był już w związku z hiszpańską modelką, Georginą Rodriguez. Georgina kilka miesięcy po narodzinach Mateo i Evy, dokładnie w listopadzie 2017 roku, urodziła czwarte dziecko Ronaldo - córeczkę Alanę Martinę. Od tamtej pory wszyscy byli niemal nierozłączni, co doskonale widać na zdjęciach publikowanych przez sportowca.

Jakim ojcem jest Cristiano Ronaldo?

"Rodzina jest wszystkim", "Dumny tata", "Moja miłość" - tak Cristiano Ronaldo najczęściej opisywał w sieci zdjęcia ze swoimi bliskimi. Fani piłkarza często zastanawiali się, jakim jest ojcem. Okazuje się, że gwiazdor nie rozpieszcza dzieci, a w kwestii żywieniowej jest bardzo surowy!

Ronaldo bardzo dba o prawidłowy rozwój swoich dzieci, dlatego nie często pozwala im na picie coli czy słodycze! Najbardziej musi pilnować się najstarszy z nich, Cristiano Junior:

Jest mi miło, gdy spogląda na mnie i widzę, że ma ochotę robić to samo w życiu. Jestem dla niego bardzo surowy, przyznaję. Pije czasami Colę, zdarza się, że Fantę. Doprowadza mnie to do szału. A kiedy widzę go z chipsami, to opadają mi ręce - mówił kilka lat temu w jednym z wywiadów Ronaldo.

Jak wiadomo, Cristiano jest w ciągłych rozjazdach po całym świecie. W opiece nad dziećmi pomaga mu Georgina, która trójkę najstarszych dzieci Ronaldo traktuje jak własne.

