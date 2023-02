Karolina Pisarek w szczerym wyznaniu: "Nie miałam motywacji, aby wstać z łóżka"

Karolina Pisarek, pomimo licznych przeszkód, codziennie trenuje przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Modelka razem ze swoim tanecznym partnerem szykuje kolejną choreografię, ale tym razem na parkiecie pojawi się ktoś jeszcze. Gwiazda podzieliła się swoim szczęściem za sprawą Instagrama, gdzie opublikowała wzruszający filmik. Kto towarzyszył modelce, podczas ostatniej próby do "Tańca z Gwiazdami"? "Taniec z gwiazdami": Karolina Pisarek nie kryje łez Ostatnie tygodnie nie były łaskawe dla modelki. Jakiś czas temu gwiazda borykała się z problemami zdrowotnymi, a kiedy wszystko zaczęło wracać do normy Karolina Pisarek usłyszała kolejną diagnozę . Wówczas okazało się, że gwiazda cierpi na poważne schorzenie - międzykręgową przepuklinę. Pomimo problemów zdrowotnych w ostatnim odcinku show Karolina Pisarek zachwyciła jury "Tańca z Gwiazdami 13" . Teraz gwiazda szykuje się do kolejnej odsłony tanecznego show, a na sali treningowej towarzyszy jej ktoś naprawdę wyjątkowy. Okazuje się bowiem, że Karolina Pisarek trenuje w towarzystwie swojej babci! - Babcia ma nowe buciki do tańca. Będziesz tańczyć teraz, co? Produkcja przygotowała, uszyła na miarę dla babci. Pokaż Twista - komentowała. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Karolina Pisarek powinna odpaść?! Paulina Sykut-Jeżyna: "Skoro jest, to znaczy..." Na twista w wykonaniu babci Karoliny Pisarek nie trzeba było długo czekać. Chwilę później z uśmiechem na twarzy tańczyła u boku Michała Bartkowiaka, w rytm piosenki Kariny Stanek "Chłopiec z gitarą". Widok ten ewidentnie rozczulił modelkę, która nie kryła swoich łez: - Kiedy patrzę, jak moja babcia uczy się tańczyć, to moje serce wymięka. To zdecydowanie jeden z...